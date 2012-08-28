В США раскрыт заговор против Обамы

{1-} Четверо американских военнослужащих готовили государственный переворот и убийство президента США.

Об этом сообщает ИТАР-ТАСС.

О раскрытии заговора объявила во вторник, 28 августа, прокурор штата Джорджия Исабель Поли.

Заговорщиками оказались военные, которые размещались на базе Форт-Стюарт. Там же был обнаружен склад оружия и боеприпасов.

Как выяснили в прокуратуре, на покупку вооружения было потрачено 87 тысяч долларов.

Следствием было установлено, что задержанные входили в радикальную группировку «Навеки бессмертны, всегда готовы».

По данным прокуратуры, заговорщики планировали захватить склады вооружений в Форт-Стюарте, взорвать здание управления внутренней безопасности и гидросооружений штата Вашингтон. После этого они намеревались совершить покушение на президента Обаму и осуществить государственный переворот в США.

Обвиняемые не скрывают неприязни к главе государства. По словам лидера группировки и его сообщников, чернокожему президенту с «чужеземным именем – не место в Белом доме».

Напомним, как сообщал «Главред», ранее стало известно, что агенты Секретной службы США, призванные обеспечить безопасность первых лиц государства, нанимали проституток в Колумбии, когда занимались подготовкой визита Обамы в эту страну.

Из-за этого скандала безработными стали девять телохранителей президента США.

фото: newsru.com

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