В США раскрыт заговор против Обамы

{1-} Четверо американских военнослужащих готовили государственный переворот и убийство президента США.
Об этом сообщает ИТАР-ТАСС.
О раскрытии заговора объявила во вторник, 28 августа, прокурор штата Джорджия Исабель Поли.
Заговорщиками оказались военные, которые размещались на базе Форт-Стюарт. Там же был обнаружен склад оружия и боеприпасов.
Как выяснили в прокуратуре, на покупку вооружения было потрачено 87 тысяч долларов.
Следствием было установлено, что задержанные входили в радикальную группировку «Навеки бессмертны, всегда готовы».
По данным прокуратуры, заговорщики планировали захватить склады вооружений в Форт-Стюарте, взорвать здание управления внутренней безопасности и гидросооружений штата Вашингтон. После этого они намеревались совершить покушение на президента Обаму и осуществить государственный переворот в США.
Обвиняемые не скрывают неприязни к главе государства. По словам лидера группировки и его сообщников, чернокожему президенту с «чужеземным именем – не место в Белом доме».
Напомним, как сообщал «Главред», ранее стало известно, что агенты Секретной службы США, призванные обеспечить безопасность первых лиц государства, нанимали проституток в Колумбии, когда занимались подготовкой визита Обамы в эту страну.
Из-за этого скандала безработными стали девять телохранителей президента США.
фото: newsru.com
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