Ющенко пророчит Украине дефолт

{1-}Экс-президент Виктор Ющенко считает, что Украина сейчас находится в преддефолтном состоянии. Об этом он заявил в Тернополе, комментируя очередное размещение государством еврооблигаций на 1 миллиард долларов под 7,95% годовых после размещения в июле евробондов на 2 миллиарда долларов.



"У нас сегодня первая проблема - финансовая изоляция. В Украине не работает ни одна международная финансовая программа, а это - "желтая карточка". То есть еще не выгоняют с поля, но уже серьезное предупреждение", - цитирует Ющенко УНИАН.



"У нас нет сотрудничества ни с Международным валютным фондом, ни с Европейским банком ресурсов, ни с Европейским инвестиционным банком. Ждать финансовую помощь от этих институтов оснований нет. Остается один резерв - станок, но это очень плохо", - сказал экс-президент.



Он также подчеркнул, что проблемами для экономики Украины остаются дефицит бюджета и дефицит платежного баланса.



"Валютные резервы опускаются с 37 до 23 миллиардов долларов. Впервые сложилась ситуация, что валютные резервы меньше, чем синтетические долги правительства и Центрального банка перед международными инвесторами", - констатирует экс-президент.



По его словам, он не является оптимистом относительно дальнейшей судьбы экономики государства.



"Вы хотите, чтобы я сделал прогноз. Да он весь в знаках восклицания. Эти процессы уже неуправляемы, я не слышу серьезных ответов на эти вызовы. Международные эксперты выставляют Украине четвертое место в мире по преддефолтному состоянию. Это абсолютно правильная реакция, потому что такими есть причинные факторы", - рассказал Ющенко.



"Я не хочу быть тем человеком, который приносит плохие новости. Я хочу быть конструктивным по отношению к стабильности и к деньгам. Но думаю, что запасов прочности осталось не так много", - предостерегает он.



Напомним, по мнению Ющенко, Украина может оказаться в ситуации, схожей с той, в которой находится Беларусь, а внешние силы навязывают стране сценарий, по которому она будет все глубже интегрироваться в евроазиатское пространство.

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