Караджич пригласит 600 свидетелей для своей защиты в суде

{1-}Бывший президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Радован Караджич планирует пригласить 600 свидетелей для своей защиты на судебном процессе в Международном трибунале по бывшей Югославии (МТБЮ), сообщило агентство Бета.

МТБЮ обвиняет Караджича в геноциде, преступлениях против человечности и нарушении законов и обычаев ведения войны в ходе конфликта в БиГ 1992-1995 годов, сообщает РИА Новости.

Планируется, что обвиняемый начнет излагать свои доказательства в МТБЮ 16 октября. Однако Караджич, который защищает себя в суде самостоятельно, запросил дополнительное время на подготовку.

Список свидетелей Караджича пока является конфиденциальным, поскольку, как сообщил сам обвиняемый, он еще не контактировал с некоторыми своими потенциальными защитниками.

Подсудимый не исключил, что он и сам выступит в качестве свидетеля, "если примет такое решение".

Бывший лидер боснийских сербов запросил у судей 600 часов на свою защиту, то есть в два раза больше времени, чем располагала сторона обвинения. За это время он хочет опровергнуть не только не только показания свидетелей обвинения, но и факты, с которыми согласилась Судебная палата в ходе предыдущих процессов.

Прокуратура начала излагать доказательства против Караджича в апреле 2010 года и завершила в конце мая этого года. Перед МТБЮ выступили 195 свидетелей обвинения. Еще столько же показаний поступили в письменном виде.

Две недели назад Караджич призвал судей начать новый судебный процесс по его делу из-за многочисленных пробелов в работе прокуратуры. Подсудимый утверждает, что он недополучил значительную часть доказательств по его делу со стороны обвинения.

Бывший лидер Республики Сербской Боснии и Герцеговины, 13 лет скрывавшийся от международного правосудия, был задержан в июле 2008 года в Белграде и вскоре передан трибуналу в Гааге.

Босния и Герцеговина объявила в 1992 году о выходе из состава Югославии, после чего в республике началась война с участием боснийских мусульман, сербов и хорватов, которая продолжалась до 1995 года. По оценкам экспертов, в конфликте погибли около 100 тысяч человек, в основном - мусульмане. На момент начала конфликта население БиГ составляло более четырех миллионов человек.

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