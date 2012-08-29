Сегодня суд решит судьбу Тимошенко в «газовом деле»

{1-}Высший специализированный суд Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел в среду огласит определение по кассации защиты экс-премьера Юлии Тимошенко на приговоры Печерского районного и апелляционного судов Киева по "газовому делу", по которым экс-премьер признана виновной и осуждена к 7 годам лишения свободы, сообщает Интерфакс-Украина.

Коллегия судей Высшего спецсуда на заседании 16 августа приступила к рассмотрению кассации, а 21 августа суд завершил слушания и удалился в совещательную комнату для принятия решения.

Информация о том, что определение суда будет оглашено в 10.00 29 августа, была обнародована на официальном сайте Высшего спецсуда.

Тимошенко отказалась присутствовать на слушаниях, так как находится на лечении в центральной клинической больнице №5 Харькова. Шансы на то, что ее доставят на заседание, также минимальны.

Между тем, адвокаты Тимошенко просят высшую судебную инстанцию признать незаконными решения Печерского районного и апелляционного судов, по которым экс-премьер признана виновной, отменить их и закрыть дело ввиду отсутствия состава преступления.

В то же время, адвокат Тимошенко Юрий Сухов не исключает направления Высшим спецсудом "газового дела" Тимошенко на дополнительное расследование или новое судебное рассмотрение. Такое мнение он высказал на заседании 16 августа, выступая с пояснениями в поддержку кассационной жалобы. Адвокат попросил Высший спецсуд в таком случае учесть состояние здоровья Тимошенко и не избирать ей меру пресечения.

Решение кассационной инстанции вступает в силу с момента оглашения. Оно может быть обжаловано в Европейском суде по правам человека только в том случае, если Высший спецсуд признает законным решение судов обеих инстанций и оставит их в силе.

Если кассационная инстанция удовлетворит жалобу защиты частично (направит на дополнительное расследование в прокуратуру, в суд первой инстанции или Апелляционный на новое рассмотрение) или же оправдает экс-премьера, то у Тимошенко есть шансы оказаться на свободе, поскольку по другим уголовным делам, возбужденным в отношении Тимошенко, нет действующей меры пресечения, связанной с содержанием под стражей.

Напомним, 11 октября 2011 года Печерский районный суд Киева приговорил Юлию Тимошенко к 7 годам лишения свободы за превышение полномочий во время подписания газовых контрактов с Россией в 2009-м году.

29 декабря 2011 года Апелляционный суд оставил в силе этот приговор, отклонив все ходатайства защиты; на оглашении решения присутствовали только прокуроры, защиты экс-премьера и самой Тимошенко не было.

Экс-премьер отбывает наказание в Качановской исправительной колонии в Харькове с конца декабря 2011 года, так как решение апелляции вступает в силу с момента оглашения. 9 мая была она переведена в ЦКБ №5 для прохождения курса лечения.

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