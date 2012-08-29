Ромни стал кандидатом в президенты США: Россию официально объявил врагом

29 августа 2012, 08:27

{1-}Бывший губернатор от штата Массачусетс Митт Ромни официально объявлен кандидатом в президенты. Он является сторонником радикализации внешней политики страны и, в частности, отношений с Россией. Об этом он неоднократно заявляли во время праймериз, о том же говорится и сейчас - в предвыборной программе партии, сообщает РИА Новости. 

Так, республиканцы в ходе своего съезда в городе Тампа во Флориде одобрили программу партии, в которой не последнее место уделено вопросу об отношениях США и России. И критике руководства последней, чьи власти, по мнению Республиканской партии, авторитарны и не склонны соблюдать права человека. "Мы призываем лидеров их правительство пересмотреть путь, которым они следуют: подавление оппозиционных партий, прессы, институтов гражданского общества, неспровоцированного вторжения на территорию Грузии, связей с тиранами на Ближнем Востоке, унижения соседей и поддержки последнего сталинистского режима в Белоруссии. Российский народ заслужил лучшего, и мы надеемся на его полноценное участие в современной демократии", заявил он.

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При этом республиканцы причисляют РФ к противникам США и упоминают Россию в числе прочих традиционных соперников Соединенных Штатов, наряду с КНДР, Ираном и Китаем. "Действующая администрация ответственна за ослабление страны, которая борется с такими угрозами, как распространение и терроризм, в условиях продолжающихся попыток Северной Кореи и Ирана получить ядерное оружие. Растущая гегемония Китая в Азии, активность России, угрозы кибершпионажа и терроризма также крайне опасны", - говорится в программе.

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При этом республиканцы заявляют, что Россия заслужила нормализации торговых отношений с США, однако это не должно быть сделано без принятия визовых санкций в отношении российских чиновников, которые нарушали права человека. "Мы поддерживаем принятие закона о "списке Магнитского" в качестве условия для нормализации торговых отношений с Россией", - говорится в программе. Вместе с тем, партия отмечает, что у США и РФ есть общие интересы - борьба с терроризмом, распространением ядерного оружия и развитие торговли.

Критичность по отношению к России на протяжении последних месяцев была лейтмотивом выступлений Митта Ромни, которого уже вскоре после начала праймериз называли фаворитом на выдвижение в соперники демократа Барака Обамы на ноябрьских выборах. Первые заявления подобного рода были сделаны еще до старта предвыборной кампании. Тогда на сайте Ромни была опубликована его предвыборная программа, в которой он обещал в случае прихода к власти "обуздать" Москву.

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 Во-первых, он собирается пересмотреть планы по размещению системы ПРО в Европе и других регионах с учетом интересов США. Также республиканец намерен оказать поддержку европейским странам с целью уменьшить их зависимость от российских нефти и газа. Параллельно будет вестись серьезная работа по укреплению связей США в центральноазиатских республиках, сообщалось на сайте Ромни. Также кандидат в президенты США выразил готовность стать крестным отцом российской оппозиции и заняться обучением борцов с режимом в американских образовательных центрах.

В конце января республиканец в одном из интервью назвал тогда еще кандидата в президенты Владимира Путина "тираном" и "угрозой глобальной безопасности". А одно из наиболее скандальных заявлений было сделано Ромни в марте: рассуждая о перспективах развертывания системы ПРО в Европе, политик назвал Россию "геополитическим "врагом номер один".

Фото novostimira.com.ua

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