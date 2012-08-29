У Табачника намерены узаконить «поборы» в школах

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В Министерстве образования и науки молодежи и спорта предложили легализовать неофициальную помощь родительских комитетов.

В министерстве предлагают узаконить неофициальные взносы родителей, разрешив родительским комитетам создавать благотворительные фонды "для улучшения материально-технической базы школ". Эксперты считают, что легализация взносов приведет к росту поборов в школах, пишет Коммерсантъ-Украина.

28 августа в Минобразования была проведена итоговая коллегия, посвященная готовности школ к началу нового учебного года.

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По словам члена коллегии, председателя комитета Верховной Рады по вопросам науки и образования Максима Луцкого, на коллегии "министр предложил усилить роль школьных родительских комитетов как органов самоуправления и позволить им создавать благотворительные фонды, чтобы аккумулировать спонсорские средства. В эти фонды смогут вносить деньги все желающие – спонсоры, предприниматели, предприятия, заводы, предприниматели и частные лица, что позволит улучшить материально-техническое состояние школ и условия обучения детей. Это нормальные вещи, которые все понимают. Родительские комитеты усилят свою роль в образовательной системе. Организовывать это надо путем внесения изменений в действующее законодательство", - сказал он.

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Однако, бывший руководитель Киевского городского управления образования, кандидат педагогических наук Лилия Гриневич считает, что усиление роли родительских комитетов приведет к росту поборов в школах:

"Попытки узаконить взносы нарушают конституционное право граждан на бесплатное образование. Государство пытается решить проблемы школ за счет родителей, потому что не способно самостоятельно инвестировать в образование", - сказала эксперт.

фото: sannews.com.ua

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