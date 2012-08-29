Адвокат Тимошенко рассказала о возможном решении Европейского суда

{1-} Представитель интересов Юлии Тимошенко в Европейском суде по правам человека Валентина Теличенко не сомневается, что экс-премьер выиграет это дело.

Минимум, что получает Тимошенко, если Европейский суд станет на ее сторону - это материальная компенсация, о максимуме на сегодня судить трудно, ведь еще нет решения Высшего специализированного суда, передает УНИАН.

«Минимальные последствия - это если Тимошенко выиграет это дело, а я в этом не сомневаюсь, суд назначит ей компенсацию. Максимально - оценивать трудно, потому что сегодня мы не владеем полной ситуацией и многое будет зависеть в том числе и от решения Высшего специализированного суда », - заявила Теличенко.

Напомним, сегодня, 29 августа Высший специализированный суд Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел в среду огласит определение по кассации защиты экс-премьера Юлии Тимошенко на приговоры Печерского районного и апелляционного судов Киева по "газовому делу", по которым экс-премьер признана виновной и осуждена к 7 годам лишения свободы

Коллегия судей Высшего спецсуда на заседании 16 августа приступила к рассмотрению кассации, а 21 августа суд завершил слушания и удалился в совещательную комнату для принятия решения.

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