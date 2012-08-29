В Украину приехали представители МВФ

{1-}Представители МВФ приехали в Украину. Они намерены провести встречи с властями.

Об этом сообщил представитель киевского офиса МВФ, пишет Сегодня.

Группа экспертов МВФ пробудет в Киеве до 5 сентября с целью обсуждения технических вопросов, касающихся государственного бюджета на 2013 год, реформ энергетического сектора и программ социальной помощи.

МВФ не сообщает о том, кто возглавит миссию, равно как и других деталей.

Как сообщалось, в последний раз миссия МВФ посещала Украину 21-28 мая.

Напомним, как сообщал «Главред» ранее, в ноябре 2008 года МВФ выделил Украине кредит в рамках программы stand-by на сумму около 16,4 млрд долларов.



В 2008-2009 годах Украине было выделено три транша кредита на общую сумму 12 млрд долларов.



Четвертый транш в размере 3,8 млрд долларов Украина рассчитывала получить в ноябре 2009 года, однако из-за проведения президентских выборов средства выделены не были.

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