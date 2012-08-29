Возле Высшего спецсуда митингуют сотни сторонников Тимощенко

{1-} Несколько сотен сторонников экс-премьера Украины Юлии Тимошенко собрались возле здания Высшего специализированного суда Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел, который в среду рассмотрит кассацию по "газовому делу".

Около 300 человек с флагами объединенной оппозиции собрались на улице Пилипа Орлика напротив памятника гетману. Они скандируют: "Юле – волю", "Зэкам – неволю, Юле – волю", а также речевку времен "оранжевой революции: "Разом нс багато, нас не подолати", передаёт Интерфакс – Украина.

На данный момент ситуация спокойная, акция проходит без конфликтов. Сторонники экс-премьера движутся по пешеходной части, а также частично по проезжей части улицы Пилипа Орлика в сторону здания МВД.

При этом автодвижение не перекрыто. Правоохранители следят за порядком в ходе проведения акции.

Напомним, сегодня, 29 августа Высший специализированный суд Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел в среду огласит определение по кассации защиты экс-премьера Юлии Тимошенко на приговоры Печерского районного и апелляционного судов Киева по "газовому делу", по которым экс-премьер признана виновной и осуждена к 7 годам лишения свободы

Коллегия судей Высшего спецсуда на заседании 16 августа приступила к рассмотрению кассации, а 21 августа суд завершил слушания и удалился в совещательную комнату для принятия решения.

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