Суд приступил к оглашению решения по кассации Тимошенко

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Высший специализированный суд Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел приступил к оглашению определения по кассации защиты экс-премьера Юлии Тимошенко на приговоры Печерского районного и апелляционного судов Киева по "газовому делу", по которым экс-премьер признана виновной и осуждена к 7 годам лишения свободы.

Заседание началось с опозданием на 15 минут. Сегодня судьи намерены огласить полный текст решения, передаёт ЛIГАБiзнесIнформ.

Если суд отменит вердикт нижестоящих инстанций, Тимошенко может выйти на свободу, поскольку по другим уголовным делам мера пресечения не действует.

Напомним, коллегия судей Высшего спецсуда на заседании 16 августа приступила к рассмотрению кассации, а 21 августа суд завершил слушания и удалился в совещательную комнату для принятия решения.

Как сообщал Главред ранее, прокуроры просили суд оставить в силе приговор Тимошенко за превышение полномочий при подписании газовых контрактов с Россией - 7 лет лишения свободы. Адвокаты экс-премьера просили признать незаконными решения судов обеих инстанций и закрыть дело в связи с отсутствием состава преступления.

Печерский суд Киева 11 октября 2011 года приговорил Тимошенко к 7 годам лишения свободы за превышение полномочий во время подписания газовых контрактов с Россией в 2009-м году.

29 декабря 2011 года Апелляционный суд оставил в силе приговор, отклонив все ходатайства защиты.

Также напомним, что Тимошенко была арестована повторно по решению Шевченковского суда Киева в рамках уголовного дела, которое касается ее деятельности во главе корпорации Единые энергетические системы Украины (ЕЭСУ). Это дело сейчас рассматривает суд в Харькове.

фото: pravda.com.ua

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