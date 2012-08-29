Украина будет строить новый флот

{1-} Украина намерена воссоздать собственный морской и речной флот, и обладает для этого необходимыми судостроительными мощностями, заявил премьер-министр Николай Азаров.

"Украине нужен собственный морской и речной флот, нужны глубоководные порты", – сказал он, открывая заседание правительства в Киеве в среду, передаёт Интерфакс – Украина.

Азаров подчеркнул, что Украина намерена ежегодно экспортировать свыше 20 млн тонн зерна, миллионы тонн минеральных удобрений и другой продукции, импортировать 10 млрд куб. м сжиженного газа, и целесообразно перевозить эти грузы собственным флотом.

Глава правительства добавил, что собственный флот позволит также реализовать транзитный потенциал Дуная и Днепра, протекающих по территории Украины.

1 августа 2012 года денежное обеспечение военнослужащих Военно-морских сил ВС Украины увеличилось вдвое.

"Это решение поднимет престиж и мотивацию службы украинского военного моряка, и оно является очередным шагом в комплексе мероприятий относительно обеспечения достойной социальной защиты военнослужащих армии и флота", - цитирует пресс-служба министра обороны Украины Дмитрия Саламатина.

Согласно постановлению Кабинета министров, военнослужащий службы по контракту ВМС ВС Украины первого года службы будет получать 3 тыс. 24 грн вместо 1 тыс.512 грн.

фото: tranzitdv.ru

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