Суд оставил Тимошенко за решеткой

{1-} Высший специализированный суд Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел признал законным приговоры Печерского районного и апелляционного судов Киева по "газовому делу", по которым экс-премьеру Юлии Тимошенко признана виновной и осуждена к 7 годам лишения свободы.

"Коллегия судей пришла к выводу, что кассационная жалоба удовлетворению не подлежит", - зачитал мотивировочную часть определения судья Александр Елфимов на заседании Высшего спецсуда в среду, передаёт Интерфакс – Украина.

Как сообщал Главред ранее, прокуроры просили суд оставить в силе приговор Тимошенко за превышение полномочий при подписании газовых контрактов с Россией - 7 лет лишения свободы. Адвокаты экс-премьера просили признать незаконными решения судов обеих инстанций и закрыть дело в связи с отсутствием состава преступления.

Печерский суд Киева 11 октября 2011 года приговорил Тимошенко к 7 годам лишения свободы за превышение полномочий во время подписания газовых контрактов с Россией в 2009-м году.

29 декабря 2011 года Апелляционный суд оставил в силе приговор, отклонив все ходатайства защиты.

Также напомним, что Тимошенко была арестована повторно по решению Шевченковского суда Киева в рамках уголовного дела, которое касается ее деятельности во главе корпорации Единые энергетические системы Украины (ЕЭСУ). Это дело сейчас рассматривает суд в Харькове.

Фото: tymoshenko.ua

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