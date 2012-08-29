Данилишин решил стать президентом Украины

{1-} Экс-министр экономики Украины Богдан Данилишин, получивший политическое убежище в Чехии, планирует принять участие в предстоящих президентских выборах.

«В этих парламентских выборах я принять участие не смогу. Действующий закон о выборах народных депутатов не позволяет мне этого сделать. Но буду готовиться к президентским. У меня уже есть команда, программа, и самое главное – желание по-новому строить Украину», – сказал экс-министр газете «Известия в Украине».



При этом Данилишин не планирует строить политическую карьеру в Чехии.

«Чтобы заниматься там политикой, нужно быть гражданином этой страны. Однако я постоянно общаюсь со многими чешскими и европейскими политиками. Мы обсуждаем вопросы взаимодействия европейских стран и стран СНГ, роль и место Украины в современной Европе, а также возможности экономического сотрудничества в различных сферах», – добавил он.



Напомним, Богдан Данилишин, занимавший пост министра экономики в правительстве Юлии Тимошенко в 2007-2010 гг., в августе 2010 года был объявлен во внутригосударственный и международный розыск. 19 октября его задержали на территории Чехии по запросу Интерпола.

Как ранее писал Главред, в начале года, в интервью «Радио Свобода», Данилишин заявил, что в странах Европы на систему международной защиты претендуют 12 известных граждан Украины.



«Насколько я знаю, сейчас в разных странах Европы уже 12 человек, известных бывших и нынешних, подали заявки на систему международной защиты. Поэтому я думаю, что и Александр Тимошенко как человек, который имеет тесные семейные связи и является мужем бывшего премьер-министра Украины Юлии Владимировны Тимошенко, является человеком, вокруг которого сейчас продолжаются разнообразные инсинуации, в том числе в виде уголовных дел, которые были закрыты еще в начале 2000 годов, и требовал защиты, в первую очередь для того, чтобы отбросить излишние влияние на бывшего премьер-министра», – сказал тогда экс-министр.

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