Приговоры Тимошенко подтверждены доказательствами - Высший спецсуд

{1-} Высший специализированный суд Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел считает, что выводы судов относительно вины экс-премьера Украины Юлии Тимошенко подтверждаются доказательствами. Об этом говорится в мотивировочной части решения суда.

"Выводы судов базируется на объективной оценке доказательств", - зачитал мотивировочную часть решения Высшего спецсуда Александр Елфимов.

В решении отмечается, что доказательства собраны надлежащим образом. "Коллегия судей считает, что суды сделали правильное заключение… относительно вины Тимошенко", - сказал судья-докладчик.

Суд также считает безосновательным утверждения защиты экс-премьера о том, что в действиях Тимошенко не было мотивов.

Напомним, ранее Высший спецсуд признал законным приговоры экс-премьеру Юлии Тимошенко Печерского районного и апелляционного судов Киева по "газовому делу".

"Коллегия судей пришла к выводу, что кассационная жалоба удовлетворению не подлежит", - зачитал Александр Елфимов.

Оглашение решения суда продолжается. Зачитывается мотивировочная часть, резулятивная – последует.

Как сообщается на персональном сайте Тимошенко, суд объявляет свое решение в присутствии экс-президента Польши Александра Квасьневского и бывшего президента Европарламента Пэта Кокса, уполномоченных Европейским парламентом отслеживать судебные процессы над Тимошенко.

Присутствующие в зале судебного заседания депутаты Верховной Рады Украины встретили объявленное решение криками "Ганьба!".

фото: tymoshenko.ua

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