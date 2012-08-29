В Сирии повстанцы опубликовали видео с захваченными ракетами

{1-} Сирийские повстанцы во вторник, 28 августа, объявили о том, что им удалось захватить десять ракет из арсеналов правительственной армии Сирии, а также склад на котором они хранились, сообщает Arab News.

В сообщении говорится, что операцию по захвату провела группировка "Батальоны партизан ислама", которая действует в сирийской провинции Дамаск. В подтверждении своих слов боевики выложили на YouTube любительское видео, снятое одним из повстанцев. "Аллах акбар! Десять ракет! О боже!", - только и говорит неизвестный оператор ролика, запечатлевая вначале горящий в поле танк, несколько вооруженных людей, а затем и сам склад с оружием.

"Операция была проведена "Партизанами ислама", действующими в тесном контакте с Военным советом", - заявил журналистам представитель Военного совета оппозиционной правительству Сирийской свободной армии Ансар аль-Ислам.

Представитель "Партизан ислама" сообщил, что это - крупнейшая повстанческая группировка в провинции, которая также воюет и в других районах страны, уточняет "Интерфакс". Он также добавил, что пока невозможно определить тип захваченных ракет, предположительно, они относятся к классу "земля-земля", причем четыре из них были готовы к немедленному пуску. Официальный Дамаск пока никак не прокомментировал данное сообщение.

Напомним, 27 августа повстанцы сообщили о том, что уничтожили принадлежащий правительственным силам вертолет: оппозиционеры сбили боевую машину, нанеся удары из реактивных орудий по расположенному по соседству с пригородом Дамаска Кабун кварталу Джубар.

При этом боевики также обнародовали видеозапись, на которой горящий вертолет стремительно падает на землю. В ролике также слышно, как наблюдающие за маневрами воздушной машины мятежники своими криками воздают славу Аллаху. На месте крушения в небо сразу же после падения поднимаются клубы черного дыма. По словам оппозиционеров, пилот вертолета погиб.

Сирийское государственное телевидение в экстренном выпуске новостей, не вдаваясь в подробности, подтвердило, что над Дамаском был сбит военный вертолет.

Ранее Главред сообщал, что 27 августа, сирийские повстанцы сбили в небе над Дамаском боевой вертолет правительственных сил, сообщило государственное телевидение Сирии.

Представитель одной из повстанческих группировок Дамаска Омар аль-Кабуни подтвердил, что именно боевики сбили вертолет.

Сообщается, что вертолет был сбит в ходе боестолкновений повстанцев с сирийскими военными, которые с раннего утра проводят масштабную операцию против повстанцев в южных и восточных районах столицы Сирии. Данные о жертвах в результате крушения вертолета пока не поступали.

Фото operkor.net

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