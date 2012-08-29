Суд отказался отменять приговор Тимошенко - окончательное решение

{1-}Высший специализированный суд Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел оставил в силе приговор экс-премьеру Юлии Тимошенко по "газовому делу" – 7 лет лишения свободы, сообщает Интерфакс-Украина



Такое решение по кассации защиты Тимошенко на приговор по "газовому делу" огласил суд в среду, 29 августа.



Таким образом, суд не удовлетворил кассацию защиты экс-премьера.

"Что касается назначенного наказания Тимошенко, то оно соответствует степени тяжести совершенного преступления. Коллегия судей в данном случае считает, что наказание Тимошенко назначено в минимальном размере и отвечает требованиям УКУ. Решение в части гражданского иска принято судом в соответствии с требованиями гражданского и уголовно-процессуального законодательства", - отметил судья Епифанов.

Как сообщал ранее Главред, Высший специализированный суд Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел отказал адвокатам Юлии Тимошенко в удовлетворении их жалобы на приговор по «газовому делу».

Прокуроры просили суд оставить в силе приговор Тимошенко за превышение полномочий при подписании газовых контрактов с Россией - 7 лет лишения свободы. Адвокаты экс-премьера просили признать незаконными решения судов обеих инстанций и закрыть дело в связи с отсутствием состава преступления.



Печерский суд Киева 11 октября 2011 года приговорил Тимошенко к 7 годам лишения свободы за превышение полномочий во время подписания газовых контрактов с Россией в 2009-м году.



29 декабря 2011 года Апелляционный суд оставил в силе приговор, отклонив все ходатайства защиты.

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