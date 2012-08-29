Из-за дела Тимошенко Украине грозят бойкот и санкции - эксперт

{1-} Решение Высшего специализированного суда, который оставил в силе приговор, вынесенный Юлии Тимошенко по "газовому делу", может привести к серьезным санкциям и даже бойкоту Украины со стороны Европы.

Такое мнение в комментарии "Главреду" выразил заместитель директора Агентства моделирования ситуаций Алексей Голобуцкий.

"Как результат, в Европе укрепится настроение через два месяца признать выборы (в Верховную Раду - ред.) недемократичными, нечестными и непрозрачными и объявить если не бойкот Украине, то серьёзные санкции", - считает политолог.

В то же время, решение Высшего спецсуда, по его мнению, было "совершенно предсказуемым, поскольку представители судебной системы неоднократно заявляли о справедливости приговора Тимошенко".

"Можно ожидать обострение противостояния: Европейский суд принимает одно решение, украинский – другое. При этом, как и прежде, европейцы не понимают и не воспринимают решений Украины. Наша же власть сегодня просто не может признать собственную ошибку, поскольку процесс уже зашёл настолько далеко, что пойти на уступки просто невозможно", - добавил Голобуцкий.

Напомним, Высший спецсуд оставил в силе приговор Юлии Тимошенко в среду, 29 августа. Этот приговор был вынесен Печерским судом Киева 11 октября 2011 года, Тимошенко получила 7 лет лишения свободы за превышение полномочий во время подписания газовых контрактов с Россией в 2009-м году.

В то же время, 28 августа Европейский суд по правам человека начал рассмотрение жалобы Тимошенко на Украину.

Экс-премьер пожаловалась на нарушение статьи 3 (нечеловеческое обращение), статьи 5 (незаконный арест), статьи 18 (политические мотивы преследования) и статьи 8 (право на частную жизнь) Европейской конвенции по правам человека во время судебного рассмотрения в суде первой инстанции так называемого «газового» дела. Решение ЕСПЧ ожидается через полтора-два месяца.

Фото: tymoshenko.ua

Новости по теме:

Суд отказался отменять приговор Тимошенко - окончательное решение

В Евросуде Украина признала нарушение прав Тимошенко - адвокат

День независимости: молитва за Украину, «резервация» регионалов и шепот Тимошенко