Защита Тимошенко планирует до конца недели дополнить жалобу и передать в ЕСПЧ

{1-}Защита экс-премьер-министра Украины Юлии Тимошенко до конца недели дополнит свою жалобу и передаст ее в Европейский суд по правам человека.
Об этом заявил защитник Тимошенко адвокат Сергей Власенко, передает УНН .
"До конца недели мы закончим дополнение к жалобе и передадим ее в Европейский суд по правам человека. Жалоба в части отсутствия справедливого правосудия для Юлии Тимошенко в Украине", - заявил Власенко.
Напомним, 29 августа Высший специализированный суд Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел Украины оставил без изменений обвинительный приговор Тимошенко. Адвокаты Тимошенко просили ВССУ признать незаконными решения Печерского и Апелляционного судов, отменить их и закрыть дело за отсутствием состава преступления.
Как известно, Тимошенко приговорили к 7 годам лишения свободы за превышение полномочий при подписании газовых контрактов с Россией в 2009 г. Сейчас Тимошенко находится на лечении в больнице "Укрзализныци".
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