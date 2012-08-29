Европейскому суду понадобится два года на решение по делу Тимошенко

29 августа 2012, 13:28

 

{1-}Европейский суд по правам человека вынесет решение по "газовому делу" экс-премьера Юлии Тимошенко не раньше, чем через два года.

Об этом на пресс-конференции заявил председатель правления Украинской Хельсинской группы Евгений Захаров, сообщает Интерфакс-Украина.

"Это оптимистичный прогноз, что за два года этот вопрос будет рассмотрен", - сказал он.

Правозащитник также напомнил, что после вынесения решения Высшего специализированного суда по рассмотрению гражданских и уголовных дел по "газовому делу" адвокаты получили возможность обратиться в Европейский суд в течение шести месяцев.

"Но я думаю, что подаст это заявление раньше, и, если посмотреть на сроки, которые есть сейчас в ЕСПЧ, которые признаны приоритетными, то думаю, это будет не более двух лет, но может и больше", - сказал он.

Евросуд ничем не поможет Тимошенко - правозащитник

По его мнению, ЕСПЧ вынесет решение о нарушении статьи 6 Европейской конвенции о правах человека - о праве на справедливый суд.

"Если есть решение о возбуждении ст.6 - права на справедливый суд, что можно ожидать, и если это решение будет касаться ошибочных толкований доказательств - тоже будет безусловно, то выполнить такое решение о возбуждении ст.6 статье означает отменить приговор, другим путем его выполнить нельзя ", - отметил он.

Захаров также заявил, что решения ЕСПЧ являются обязательными для выполнения. Процедурно это означает, что адвокаты Тимошенко должны будут обратиться в Высший спецсуд по гражданским и уголовным делам, который должен будет отменить решение апелляционного суда и суда первой инстанции и направить дело на новое рассмотрение.

Правозащитник также прогнозирует, что ЕСПЧ вынесет решение по уже поданной жалобе Тимошенко, которую он начал рассматривать 28 августа, не раньше, чем через два месяца.

Как известно, 28 августа Европейский суд по правам человека начал рассмотрение жалобы Тимошенко на незаконность его ареста и политическую мотивированность дела.

В среду Высшего специализированного суда по рассмотрению гражданских и уголовных дел подтвердил законность приговора Тимошенко.

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