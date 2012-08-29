СМИ: бен Ладен был мертв еще до прихода американского спецназа

29 августа 2012, 13:45

 

{1-}Лидер Аль-Каиды был уже мертв, когда отряд морпехов США ворвался в его комнату.

Об этом заявил бывший американский спецназовец Марк Оуэн, который написал книгу об операции по ликвидации Усамы бен Ладена,  пишет Интерфакс.

Как сообщают американские СМИ, Оуэн, который лично участвовал в операции Джеронимо, в книге «Нелегкий день» пишет, что, когда спецназовцы поднимались по лестнице дома террориста в Пакистане, они услышали приглушенные выстрелы. Когда солдаты зашли в комнату, они увидели, как над содрогающимся в конвульсиях телом бен Ладена плачет женщина, голова террориста была прострелена.

По данным автора книге, он и один из его сослуживцев несколько раз выстрелили в грудь бен Ладену, после чего осмотрели его, чтобы убедиться, что это действительно лидер Аль-Каиды. Осмотрев комнату, спецназовцы обнаружили автомат АК-47 и пистолет Макарова - оба с пустыми обоймами.

"Он даже не готовился защищаться. У него и в мыслях не было сражаться. Он просил своих сторонников надевать пояса смертников и направлять самолеты на здания, а сам даже не взял в руки оружия", - говорится в книге.

Ожидается, что книга «Нелегкий день» выйдет 4 сентября, однако западные журналисты уже получили к ней доступ.

Данные Оуэна не соответствуют официальной версии событий в Пакистане. В частности, по словам спецназовца, на подступах к дому его отряд не обстреливали и никакого 40-минутного сражения не было.

Между тем, американский телеканал Fox news сообщил, что настоящее имя автора - Мэтт Биссоннетт. Он был военнослужащим в тактическом подразделении Сил специальных операций (ССО) Морские котики и принимал непосредственное участие в ликвидации бен Ладена.

В свою очередь, представитель ССО ВМС США полковник Тим Найа сообщил, что автор не предоставил книгу военным для проверки содержания. Следовательно, отметил он, автору может грозить уголовное преследование, в случае если книга будет содержать секретную информацию о деталях операции. 

Напомним, 2 мая 2011-го года президент США Барак Обама объявил, что лидер Аль-Каиды Усама бен Ладен был убит американским спецназом в укрепленном доме на севере Пакистана.

Тело убитого террориста №1 было погребено в Аравийском море. При этом глава Белого дома принял решение не предоставлять мировой общественности фото, на котором запечатлен убитый бен Ладен, чтобы не провоцировать насилие и не превращать эти снимки в инструмент пропаганды.

Ранее СМИ сообщали, что факт нахождения Усамы бен Ладена на вилле в пакистанском городе Абботтабаде был установлен спецслужбами США с помощью четырех спутников-шпионов, которые позволили идентифицировать во внутренних помещениях здания его голос.

фото: warriorpublications.wordpress.com

Новости по теме:

В США выпустят книгу о смерти Усамы бен Ладена

Усаму бен Ладена вычисли по голосу спутники-шпионы (ВИДЕО)

Спецназовцы открыли сенсационную правду об убийстве бен Ладена (ВИДЕО)

Бен Ладена взяли живым, а потом застрелили – дочь главы «Аль-Каиды» (ФОТО)

Обама объявил о ликвидации Усамы бен Ладена
 

 

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Новости
14:40
"Шкура. Пара-рам-пам". Лободу подняли на смех из-за фото в шубе и "леопардовом" костюме
14:30
День трех восьмерок 8.08.2018: что нужно успеть в этот день Видео
14:13
Синоптики предупредили о ливнях в августе
13:56
Смертельный секс. Мужчина задушил юную любовницу после интима
13:43
Доля импорта в Украину угля из России достигла максимума за четыре года
13:30
СМИ узнали о состоянии выписанного из больницы Кобзона
13:26
«Выстрелили в спину»: Госпогранслужба сообщила о вооруженном нападении на украинского пограничника
13:13
Филипп Киркоров собрался летать в Крыму на вертолете в перьях, опубликовано фото
12:53
У Америки развилась зависимость от санкций, которые перестают работать - The Atlantic
12:48
Во Львове легковушка наехала на трех пешеходов: есть жертва, тяжело травмирован ребенок
12:27
Тоскливое зрелище под названием "Динамо пытается выйти в Лигу Чемпионов" мнение
12:27
Появился официальный комментарий об "убийстве" экс-регионала Царева Видео
12:26
СМИ разузнали, куда Степаненко хочет деть отсуженные у Петросяна миллионы
12:20
“Красивое зрелище”. По Киеву проехался самолет, опубликовано видео Видео
12:03
"Надя, ты огонь". Дорофеева "завела" фанатов снимком в изящном купальнике
12:00
Ксения Собчак спела песню "Океану Ельзи", опубликовано видео Видео
11:37
Уничтоженные и раненые. В разведке назвали новые потери боевиков на Донбассе
11:24
Смертельное ДТП в Днепровской области: в аварию попал пассажирский автобус Фото Видео
11:16
В учебном центре ВСУ покончил с собой солдат-срочник
10:57
Администрация Трампа объявила дату начала новой войны
10:49
В Британии пара занялась сексом на крикетном поле для детей: опубликовано видео Видео
10:28
Добро пожаловать: почему Украине нужны мигранты мнение
10:18
"Газпром" урезал транзит газа через Украину
10:00
Начался чат с протоиереем Георгием Коваленко
09:58
Погубил интернет. Сеть "разорвало" видео с бросившем на ходу руль ради ленты Facebook водителем Видео
09:50
Politico узнало, что за тайный документ передал Путин Трампу в Хельсинки
09:25
В Госдепе США рассказали, как Россия пытается "спрятать" созданную ею катастрофу на Донбассе
09:09
Как вести себя в солнечное затмение 11 августа-2018: приметы и обряды
09:03
На Закарпатье нашли повешенным лидера пророссийских львовских скаутов - СМИ
08:35
Что общего между исчезновениями Порошенко и Путина мнение
08:15
"Слишком много денег". Военный эксперт рассказал о коварных планах Путина и Кремля по Украине
07:53
Скандальный чешский политик сравнил Украину с "черной финансовой дырой"
07:11
Эксперт рассказал, когда курс гривни может опуститься до 40 грн/доллар
06:58
Обрубить все концы: что даст прекращение ж/д сообщения с Россией мнение
06:36
Названы самые завистливые знаки Зодиака
06:14
Ученые изобрели препарат, тормозящий старение
05:51
Проект "Новороссия": военный эксперт назвал главную цель активности РФ в Азовском море
05:23
Как держать Успенский пост-2018: питание по дням
04:49
"Могильная эстафета": Захарченко привезут в подарок розу с могилы экс-президента Сербии
04:19
В Киеве парочка пыталась разломать качели во время секса: опубликовано откровенное фото
03:53
Когда празднуется День строителя-2018
03:32
Ученые рассказали, какие качества помогают людям "добывать" регулярный секс
03:12
У Порошенко пояснили идею прекратить автобусное сообщение с Россией
02:59
Что и как лучше всего приготовить из грибов в Успенский пост-2018: подборка видеорецептов Видео
02:23
Вратарь Лунин легко устранил соперника в «Реале»
02:01
Из-за выроненной ракеты пилотов ВВС Испании наказали
01:33
Климатологи заявили о вероятности оранжерейного эффекта на Земле
01:05
Стало известно, на кого Панеттьери променяла Кличко-младшего: опубликовано видео Видео
00:42
«Россия не отказалась от агрессии на море»: в ВМС восстановят флот для отпора РФ
00:16
У Порошенко прокомментировали заявление о сотрудничестве с Манафортом Видео
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять