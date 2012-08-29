СМИ: бен Ладен был мертв еще до прихода американского спецназа

{1-}Лидер Аль-Каиды был уже мертв, когда отряд морпехов США ворвался в его комнату.

Об этом заявил бывший американский спецназовец Марк Оуэн, который написал книгу об операции по ликвидации Усамы бен Ладена, пишет Интерфакс.

Как сообщают американские СМИ, Оуэн, который лично участвовал в операции Джеронимо, в книге «Нелегкий день» пишет, что, когда спецназовцы поднимались по лестнице дома террориста в Пакистане, они услышали приглушенные выстрелы. Когда солдаты зашли в комнату, они увидели, как над содрогающимся в конвульсиях телом бен Ладена плачет женщина, голова террориста была прострелена.

По данным автора книге, он и один из его сослуживцев несколько раз выстрелили в грудь бен Ладену, после чего осмотрели его, чтобы убедиться, что это действительно лидер Аль-Каиды. Осмотрев комнату, спецназовцы обнаружили автомат АК-47 и пистолет Макарова - оба с пустыми обоймами.

"Он даже не готовился защищаться. У него и в мыслях не было сражаться. Он просил своих сторонников надевать пояса смертников и направлять самолеты на здания, а сам даже не взял в руки оружия", - говорится в книге.

Ожидается, что книга «Нелегкий день» выйдет 4 сентября, однако западные журналисты уже получили к ней доступ.

Данные Оуэна не соответствуют официальной версии событий в Пакистане. В частности, по словам спецназовца, на подступах к дому его отряд не обстреливали и никакого 40-минутного сражения не было.

Между тем, американский телеканал Fox news сообщил, что настоящее имя автора - Мэтт Биссоннетт. Он был военнослужащим в тактическом подразделении Сил специальных операций (ССО) Морские котики и принимал непосредственное участие в ликвидации бен Ладена.

В свою очередь, представитель ССО ВМС США полковник Тим Найа сообщил, что автор не предоставил книгу военным для проверки содержания. Следовательно, отметил он, автору может грозить уголовное преследование, в случае если книга будет содержать секретную информацию о деталях операции.

Напомним, 2 мая 2011-го года президент США Барак Обама объявил, что лидер Аль-Каиды Усама бен Ладен был убит американским спецназом в укрепленном доме на севере Пакистана.

Тело убитого террориста №1 было погребено в Аравийском море. При этом глава Белого дома принял решение не предоставлять мировой общественности фото, на котором запечатлен убитый бен Ладен, чтобы не провоцировать насилие и не превращать эти снимки в инструмент пропаганды.

Ранее СМИ сообщали, что факт нахождения Усамы бен Ладена на вилле в пакистанском городе Абботтабаде был установлен спецслужбами США с помощью четырех спутников-шпионов, которые позволили идентифицировать во внутренних помещениях здания его голос.

фото: warriorpublications.wordpress.com

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