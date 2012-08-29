Решение по делу Тимошенко принято исключительно в политических целях – эксперт

{1-}Решение Высшего специализированного суда Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел об отказе Юлии Тимошенко в удовлетворении ее жалобы на приговор по «газовому делу» было принято исключительно в политических целях.

Об этом «Главреду» заявил директор Социологической службы «Украинский барометр», политолог Виктор Небоженко.

«Данное решение принято исключительно в политических целях, чтобы противостоять решению Европейского суда, который делает прямо противоположные выводы. – Украинское правосудие решило до конца отстаивать свою точку зрения, несмотря на падение международного авторитета и резкое ущемление международного статуса, как украинского правосудия, так и Президента Януковича. Судьи, принявшие данное решение, прикрылись своей компетенцией, но, по аналогии с Белоруссией, они попадут в список деятелей режима Януковича, по отношению к которым будут применяться санкции. Именно такие последствия ожидают членов этого суда.

Само это решение во время работы Европейского суда по правам человека, который рассматривает дело Тимошенко, говорит о том, что Киев бросил вызов международной системе судопроизводства».

Напомним, 29 августа Высший специализированный суд Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел Украины оставил без изменений обвинительный приговор Тимошенко. Адвокаты Тимошенко просили ВССУ признать незаконными решения Печерского и Апелляционного судов, отменить их и закрыть дело за отсутствием состава преступления.



Как известно, Тимошенко приговорили к 7 годам лишения свободы за превышение полномочий при подписании газовых контрактов с Россией в 2009 г. Сейчас Тимошенко находится на лечении в больнице "Укрзализныци".

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