Третьяков призвал конкурентов отказаться от «черных технологий»

{1-} В 218-ом избирательном округе столицы распространяется газета депутата Верховной Рады Владимира Арьева с нападками на кандидатов в народные депутаты по округу, в частности на выдвиженца от партии «УДАР», а также оппозиционного депутата Александра Третьякова, который баллотируется путем самовыдвижения.

Комментируя появление этой агитпродукции, Третьяков заявил о том, что поддерживает позицию партии «УДАР», которая призвала оппозицию не нарушать принцип взаимного ненападения. «Я абсолютно уверен, что объединенная оппозиция не будет прибегать к манипулятивным технологиям, а данный случай – не более чем досадное недоразумение и исключение из правил, которое в дальнейшем не повторится», - заявил Александр Третьяков.

«Демократические силы проиграли в свое время именно потому, что позволили разногласиям взять верх над здравым смыслом, - считает Александр Третьяков. – Использование черных технологий оппозиционными кандидатами работает на интересы власти. Я призываю хорошего профессионального журналиста Арьева больше не применять таких методов. Считаю, что люди должны сами определить, кто будет победителем в этих состязаниях. А тот, кто становится на путь манипулятивных технологий, ведет себя к самоуничтожению».

По мнению Александра Третьякова, демократические силы должны продемонстрировать нацеленность на конструктив и единство, чтобы защитить полученный результат на выборах 28 октября.

218-й мажоритарный округ столицы объединяет части Святошинского и Оболонского районов.