В Великобритании разочарованы решением суда по Тимошенко

{1-} В Великобритании разочарованы тем, что Высший специализированный суд Украины оставил в силе приговор Юлии Тимошенко от 11 октября 2011 года. Об этом заявил министр Великобритании по делам Европы Дэвид Лидингтон, сообщает Тиждень.ua

Дэвид Лидингтон говорит, что продвижение соглашения об ассоциации Украины с ЕС и дальше будет затруднено.

«Мне очень обидно слышать, что Высший специализированный суд по гражданским и уголовным делам отклонил последнюю жалобу Юлии Тимошенко на решение против нее от 11 октября 2011 года. Мы постоянно обращали внимание на озабоченность независимых экспертов по поводу проведения суда над госпожой Тимошенко и другими представителями оппозиции», - отметил дипломат.

«Великобритания будет продолжать давить на Украину, чтобы она прекратила выборочное правосудие и обеспечила, чтобы оппозиция могла в полной мере участвовать в свободных и справедливых парламентских выборах в октябре. Без четких доказательств, что Украина поддерживает демократию и верховенство права, продвижение соглашения об ассоциации Украины с ЕС и дальше будет затруднено», - добавил Лидингтон.

Напомним, 29 августа Высший специализированный суд Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел Украины оставил без изменений обвинительный приговор Тимошенко. Адвокаты Тимошенко просили ВССУ признать незаконными решения Печерского и Апелляционного судов, отменить их и закрыть дело за отсутствием состава преступления.

Как известно, Тимошенко приговорили к 7 годам лишения свободы за превышение полномочий при подписании газовых контрактов с Россией в 2009 г. Сейчас Тимошенко находится на лечении в больнице "Укрзализныци".

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