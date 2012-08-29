Порошенко заявил, что гривна не упадет

{1-} В Украине нет предпосылок для девальвации национальной валюты. Об этом в ходе брифинга сообщил министр экономического развития и торговли Петр Порошенко, передает.

«На сегодняшний день курс должен быть рыночным. Условий для резкой девальвации нацвалюты нет», – заявил Порошенко.



Министр также подчеркнул, что для стабильности курса необходима работа населения и увеличение экспорта. При этом он исключил возможность увеличения украинского бюджета с помощью «включения печатного станка», передает НБН.

По словам Петра Порошенко, Украине не стоит также надеяться на большое увеличение ВВП.



«Увеличение ВВП будет скромных объемов», – резюмировал глава Минэкономики.

Ранее Главред писал, что к концу 2012 года гривна ослабнет на 10%, заявили экономические эксперты Павел Розенко и Валерий Геец.

Катастрофического обвала гривны ожидать не стоит, успокаивают они, однако определенное обесценивание валюты все же произойдет, скорее всего, ближе к Новому году. Ведь до выборов правительство всеми силами будет сдерживать падение.

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