Защита Луценко подала апелляцию по делу об отравлении Ющенко

{1-}Защита экс-главы МВД Юрия Луценко подала апелляцию по делу, связанному с отравлением президента Украины Виктора Ющенко, сообщает УНН.

Адвокат Алексей Баганец сказал, что защита только что подала апелляционную жалобу на приговор Печерского районного суда по делу экс-министра внутренних дел Юрия Луценко о незаконном продолжении слежки за водителем экс-заместителя председателя СБУ Сацюка Валентином Давыденко.

"Наша апелляция на этот последний приговор суда в отношении Юрия Луценко составила печатного текста 52 страницы. Почему так много? Мы каждую фразу, которой судья обвиняла Юрия Луценко в совершении преступления, опровергаем со ссылкой на конкретные материалы уголовного дела, которые были исследованы в ходе судебного заседания , а также требования закона. То есть, фактически все, что записано судьей в обвинении моего подзащитного, мы полностью опровергли в апелляции", - сказал защитник.

По словам Баганца, у него нет никаких надежд на позитивное решение этого дела в апелляционном суде, несмотря на сегодняшнее решение Высшего специализированного суда по рассмотрению гражданских и уголовных дел в деле Тимошенко. "Я теперь уверен на сто процентов, что суды апелляционной инстанции, кассационной, они все приговоры в отношении политических лиц оставят в силе. То есть, надежда одна на Европейский суд по правам человека", - отметил адвокат.

Напомним, 17 августа Печерский районный суд города Киева вынес решение бывшему министру внутренних дел Юрию Луценко по делу о незаконном продолжении слежки за водителем экс-заместителя председателя СБУ Сацюка Валентином Давыденко в виде 2 лет ограничения свободы с лишением права занимать должности связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей на учреждениях и предприятиях всех форм собственности сроком на 3 года.

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