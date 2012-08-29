Сацюк может пойти на выборы из-за недоработки суда

{1-} Глава Комитета избирателей Украины Александр Черненко заявил о необходимости разрешения юридической коллизии, которая возникла вокруг решения Высшего админсуда об отмене регистрации кандидата в нардепы, бывшего первого зама председателя СБУ Владимира Сацюка, из-за которой Сацюк все-таки может пойти на выборы.

Об этом Черненко заявил в комментарии УНИАН.

«Тут действительно некий юридический клинч, ситуация зашла в тупик. Если ЦИК считает его кандидатом, то фактически ЦИК, как организатор выборов, будет его вносить в бюллетень. Если кто-то в этом увидит нарушение, то это опять может стать предметом следующих судебных исков и обжалований», - сказал Черненко.

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Председатель КИУ подчеркнул, что суд в своем решении должен был обязать ЦИК рассмотреть вопрос об отмене регистрации Сацюка.

«В выборах всегда была коллизия, когда суды отменяли решение ЦИК. Но суд в своем решении обязывал ЦИК принять решение. Однако были и случаи, когда суд в своем решении отменял решение окружных комиссий или ЦИК и всегда шел спор - прекращает это решение автоматически свое действие или все-таки комиссия должна дополнительно отменить регистрацию. Сейчас очень трудно сказать», - отметил он.

По его словам, этот вопрос должен быть разрешен как можно быстрее, потому что в ближайшие дни планируется утверждение формы бюллетеней. «От этого зависит, будет фамилия Сацюка в бюллетене или нет. Если ЦИК не отменит до этого времени, он будет в бюллетене. Но это можно сделать и позже и поставить печать «выбыл». Но тут действительно нужно разрешить юридическую коллизию», - убежден Черненко.

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