На Донбассе арестован руководитель штаба партии Кличко

{1-} Донецкий УБОП арестовал руководителя окружного штаба Луганской областной организации партии УДАР по избирательному округу N105 Сергея Злобина. Об этом заявил кандидат в народные депутаты от партии Виталия Кличко по этому округу - Геннадий Тамашев.

Тамашев уточнил, что сегодня утром в квартире Злобина представители донецкого УБОПа провели обыск и изъяли два ноутбука, принадлежащих окружному штабу УДАРа. Самого Злобина взяли под арест и доставили в Донецк, где его должен допрашивать следователь по фамилии Ющенко.

По данным партии, формальным поводом для обыска и ареста стали следственные действия в рамках уголовного дела родственницы задержанного, которая проживает в Донецке. С протоколами обыска сейчас работают юристы УДАРа.

"Сегодня, когда у власти закончились цивилизованные методы ведения (избирательной, - ред.) кампании, она перешла к арестам наиболее активных партийцев Луганщины", - прокомментировал ситуацию председатель Луганской областной организации УДАРа Виталий Серпокрылов, добавив, что власть оказывает психологическое давление на партию.

Ранее Главред также сообщал, что в УДАРЕ обвинили Объединенную оппозицию в использовании против себя черного пиара.

«Во-первых, это является примером откровенного нарушения принципа взаимного уважения, которого должны придерживаться все оппозиционные силы», - заявили в партии Кличко.

«Во-вторых, это свидетельствует о том, что некоторые представители объединенной оппозиции не извлекли уроков из событий недавнего прошлого, когда применение черного пиара против своих партнеров по демократическому лагерю приводило к самоуничтожению и только усиливало провластную партию», - говорится в сообщении партии Кличко.

фото: klichko.org

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