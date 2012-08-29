Грузинский спецназ на границе с Россией уничтожил 11 боевиков

МВД Грузии заявило о проведении около грузино-российской границы спецоперацией, в результате которой было уничтожено 11 боевиков и погибли три бойца спецназа.

«Во время осуществления операции по преследованию вооруженной группировки погибли три сотрудника спецподразделения МВД Грузии и ранены пять сотрудников. Что касается группы диверсантов, то в данный момент ликвидировано 11 членов вооруженной группировки. Еще шестеро диверсантов окружены и ведется операция по их задержанию. МВД Грузии выражает соболезнование семьям погибших», - цитируют заявление ведомства «Новости-Грузия».

Ранее МВД распространило заявление о том, что в ходе спецоперации около дагестанского участка границы освобождены заложники. На официальном сайте МВД Грузии также размещена видеозапись показаний освобожденных заложников, которые рассказывают о деталях похищения.

«Освобожденные заложники заявляют, что их захватили вооруженные люди и вооруженные диверсанты обещали убить их, в случае оказания сопротивления или побега», - говорится в сообщении МВД Грузии.

При этом не уточняется, все ли заложники освобождены к настоящему времени и не говорится о количестве освобожденных пленников.

Грузинские СМИ сообщают, что по неофициальным данным, на грузинскую территорию проникла группа примерно из 20 хорошо вооруженных боевиков с территории Дагестана. За последние дни боевиками были захвачены три группы местных жителей, всего около 10 человек. Накануне пять человек удалось освободить. Затем была освобождена еще одна группа, и до последнего времени боевики удерживали несколько человек.

Ранее «Главред» сообщал, что вчера на пограничной заставе в Дагестане солдат расстрелял сослуживцев. В результате перестрелки погибли восемь человек. Кроме того, смертница взорвала духовного лидера Дагестана – погибло семь человек.

фото: ick.ge

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