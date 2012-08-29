Сторонники Тимошенко под Высший спецсуд принесли гроб

Оппозиционный нардепы и сторонники экс-премьера Юлии Тимошенко провели возле здания Высшего спецсуда по рассмотрению гражданских и уголовных дел символическую церемонию похорон украинского правосудия.

Они принесли под стены суда небольшой гроб со статуэткой Фемиды и закопали его в землю, установив «над могилой» деревянный крест, сообщает УНИАН.

На кресте прикреплена табличка с надписью: «Здесь похоронено украинское правосудие», и внизу две даты 24.08.1991 – 29.08.2012.

Ранее «Главред» сообщал, что Тимошенко в октябре 2011 года была приговорена к 7 годам лишения свободы за превышение полномочий при подписании газовых контрактов с Россией в 2009 году. Апелляционный суд оставил приговор в силе, после чего была подана кассация.

Сегодня, 29 августа, Высший спецсуд огласил решение, которым признал законным приговор Тимошенко по газовому делу. Суд постановил, что решения судов первых инстанций являются законными и обжалованию не подлежат.

фото: byut.com.ua

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