Гривна рекордно упала до 33-месячного минимума

{1-} 29 августа гривна достигла 33-месячного минимума к доллару, ослабнув до 8,116.



Об этом свидетельствуют данные Reuters.



Агентство отмечает, что гривна находится под давлением вследствие увеличивающегося дефицита внешней торговли, и аналитики предсказывают ее ослабление после парламентских выборов 28 октября.



Напомним, премьер Николай Азаров недавно призвал политиков не спекулировать заявлениями о том, что после выборов в Верховную раду гривня обвалится и вырастут цены на продовольствие, поскольку никаких объективных причин для этого нет. В свою очередь, экс-президент Виктор Ющенко считает, что Украина сейчас находится в преддефолтном состоянии.

Ранее Главред писал, что к концу 2012 года гривна ослабнет на 10%, заявили экономические эксперты Павел Розенко и Валерий Геец.

Катастрофического обвала гривны ожидать не стоит, успокаивают они, однако определенное обесценивание валюты все же произойдет, скорее всего, ближе к Новому году. Ведь до выборов правительство всеми силами будет сдерживать падение.

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