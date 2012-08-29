Менская колония готова принять Луценко - омбудсмен

Менская исправительная колония в Черниговской области уже подготовлена к приему экс-министра внутренних дел Юрия Луценко.

Об этом сказала уполномоченная Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская на пресс-конференции в Одессе, сообщает УНИАН.

Омбудсмен отметила, что недавно в ходе инспектирования заведений пенитенциарной системы Украины ознакомились с условиями содержания заключенных в Менской колонии, куда вскоре может быть переведен Луценко из Лукьяновского СИЗО.

"Это специальное заведение для содержания бывших правоохранителей, в том числе работников МВД, уже подготовлено к приему Луценко", - сказала она.

По словам Лутковской, "эта уникальная колония характеризуется, в отличие от остальных подобных заведений, несколькими уровнями безопасности".

"Мы также встречались с Луценко для обсуждения вопросов, связанных с состоянием его здоровья, чтобы обеспечить предоставление медицинской помощи в колонии", - сообщила омбудсмен.

Однако она уклонилась от подробностей, сославшись на конфиденциальность информации о состоянии здоровья экс-министра.

Также Лутковская проинформировала, что во время мониторинговой поездки в Одесскую область она проинспектировала, в частности, Одесское СИЗО, интернатные и другие заведения. По итогам инспекции внесены предложения по исправлению ситуации в этих заведениях.

Менская исправительная колония № 91 - единственное в Украине исправительное учреждение для бывших сотрудников правоохранительных органов, находится в Черниговской области.

Как сообщал Главред ранее, комментируя второй приговор своему мужу, Ирина Луценко заявила, что его отправят в Менскую колонию.

"Его отправят в Менскую колонию Черниговской области. Мы готовы. Сумки собраны. Это не будет для нас неожиданностью. Я думаю, там тоже есть нормальные люди и нормальные милиционеры", – сказала она.

фото: ombudsman.gov.ua

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