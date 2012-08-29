Московский патриархат пообещал не агитировать за кандидатов в нардепы

Священный Синод УПЦ МП заявил, что церковь не будет принимать участия в политической борьбе и не ведет агитации за ту или иную политическую силу либо кандидатов на парламентских выборах.

Об этом идет речь в обращении УПЦ к православным гражданам в связи с будущими выборами в Раду, сообщает Укринформ.

«В этот ответственный период мы считаем необходимым в очередной раз заявить, что УПЦ не является субъектом политического процесса. Церковь не принимает участия в политической борьбе, не ведет агитации за ту или иную политическую силу, того или иного кандидата», - указывается в обращении.

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В то же время, УПЦ призывает участников выборов воздержаться от любого давления на избирателей, клеветы на своих политических оппонентов, провозглашения неосуществимых обещаний и т.п..

«К сожалению, общественно-политические силы иногда пытаются втянуть в предвыборную кампанию и представителей Церкви. Церковь должна объединять людей разных политических убеждений, и потому политические лозунги должны всегда оставаться за церковной оградой. Мы уже неоднократно подчеркивали, что принципиально осуждаем так называемое «политическое православие». И сегодня мы снова призываем епископат и духовенство воспрепятствовать всем попыткам политизирования церковной жизни», - указывается в обращении.

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Вместе с тем, в УПЦ призывают верующих прийти на выборы и принять участие в голосовании.

«Сделать сознательный и ответственный выбор - это наш гражданский долг. Избирая ту или иную политическую силу, того или иного кандидата, нам следует не только прислушиваться к политическим лозунгам, которые громко звучат в политической рекламе, но, прежде всего, учитывать опыт и профессионализм кандидатов, изучать их предвыборные программы, внимательно смотреть, какими методами они ведут политическую борьбу», - отмечают в церкви.

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По мнению Синода, предвыборный процесс для украинского общества является важным экзаменом не только на политическую сознательность и ответственность, но и на духовную зрелость.

«Он позволяет проверить, насколько глубоко проникли в наше общество заповеди Христовы. Чтобы с честью сдать этот экзамен, усилия должны приложить и государственная власть, и политические силы, и кандидаты в депутаты, и рядовые граждане», - убеждены в церкви.

фото: fotolitopys.in.ua

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