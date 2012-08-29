Грузия может предоставить убежище обвиняемому в покушении на Путина

{1-} Арестованный в Одессе по обвинению в подготовке покушения на российского президента Владимира Путина Адам Осмаев обратился к Грузии с прошением о предоставлении ему статуса политического беженца.

Об этом рассказала супруга Осмаева – Амина Окуева, передает УНИАН.

«Сейчас мы ожидаем ответа, хоть еще и рано на него надеяться. Прошение мы подали лично на имя президента Грузии в июле. Рассчитываем убежище получить. Вообще, эта страна нас очень сильно сейчас поддерживает: например, там пикетируют посольство Украины в Тбилиси с просьбой предоставить Адаму политическое убежище, собираются подписи под обращением к Михаилу Саакашвили. Также очень многие грузинские правозащитники, и не только, выражают нам свою поддержку, дают советы и рекомендации», - заявила супруга Осмаева.

«Правозащитники советуют нам обратиться к Финляндии, потому что она активно предоставляет убежища, в том числе и чеченцам. Мы считаем, что шансы есть, и будем обращаться», - добавила Окуева.

Ранее Главред писал, что в представительстве Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев сообщили о том, что Адам Осмаев попросил убежища в Украине.

«По нашей информации, он обратился к украинским властям по поводу предоставления убежища», - рассказали в представительстве.

Также представители комиссариата пояснили, что заявление Осмаева о прошении убежища не рассмотрено Государственной миграционной службой Украины, международное законодательство не позволяет его экстрадицию.

Кроме того, в случае отказа в предоставлении убежища в Украине он может воспользоваться возможностью обжаловать такое решение украинских властей. И все это время, согласно международному законодательству, его нельзя экстрадировать.

фото: dumskaya.net

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