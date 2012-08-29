Украина пытается выслужиться перед Путиным – жена Осмаева

{1-} Жена арестованного в Одессе по обвинению в подготовке покушения на российского президента Владимира Путина Адам Осмаев завила о том, что в Украине её мужа используют, чтобы выслужиться перед президентом РФ.

Об этом супруга Осмаева – Амина Окуева рассказала в интервью УНИАН.

«Я считаю Украину дружелюбной страной и никогда не замечала отрицательного отношения коллег, друзей и соседей к моей религии и этнической принадлежности. Поэтому происходящее сегодня я связываю с политическим давлением России на Украину. Не на самом высоком уровне, возможно. Я далека от мысли, что это вопрос президента Украины, но договор генеральных прокуратур вполне возможен. Возможно, так они решают свои вопросы: вы нам, а мы вам», - заявила супруга Осмаева.

«В 2007 году Адама действительно подозревали в отношениях с осужденными в Москве за якобы несостоявшееся покушение на Кадырова. Никаких фактов, подтверждающих его причастность к тем событиям, не было. Из-за этих обвинений Адаму пришлось покинуть территорию России. Вы же знаете, как в России могут гнобить и преследовать. Поэтому он уехал в Украину, но и тут его сделали подходящей кандидатурой для того, чтобы выслужиться перед Путиным», - добавила Окуева.

Ранее Главред также сообщал, что 4 февраля в Одессе в ходе специальной операции были задержаны предполагаемые преступники, находившиеся в международном розыске. Эти лица подозреваются в совершении взрыва в Одессе 4 января 2012 года. Во время взрыва погиб 26-летний гражданин РФ Руслан Мадаев и серьезно пострадал 28-летний гражданин Казахстана Пьянзин.

Генпрокуратура Украины направила уголовное дело, возбужденное ранее органами МВД по ст. 263 УК Украины ("незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами"), для расследования в следственный отдел УСБУ Одесской области. На месте пожара были найдены элементы самодельных взрывных устройств. Получивший при инциденте травмы Пьянзин был задержан и начал активно сотрудничать со следствием, сообщив, что лидером их группы был Осмаев (его задержали в Одессе в феврале).

27 февраля в СБУ подтвердили информацию о том, что российские и украинские спецслужбы предотвратили планы террористов, задержанных в Одессе, которые готовили покушение на премьер-министра России В.Путина после президентских выборов в РФ.

Генеральная прокуратура Украины получила запрос от Генпрокуратуры РФ о выдаче Осмаева, подозреваемого в причастности к подготовке покушения на В.Путина. В марте 2011 года показания подозреваемых позволили возбудить в отношении задержанных дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 258-3 УК Украины ("создание террористической организации"), ст. 14, ст. 258 УК Украины ("подготовка теракта").

фото: dumskaya.net

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