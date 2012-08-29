ЦИК утвердила форму избирательного бюллетеня для партий

29 августа 2012, 18:00

{1-} Центральная избирательная комиссия утвердила форму и текст бюллетеня в общегосударственном многомандатном избирательном округе на выборах Верховной Рады.

За соответствующий проект постановления единогласно проголосовали все члены Центризбиркома, сообщают "Украинские новости".

ЦИК определил, что текст на бюллетенях должен печататься на государственном языке, на одном листе размером 200х600 мм светло-желтого цвета и только на одной стороне.

Комиссия также определила, что бюллетени должны печататься с использованием специальных видимых и невидимых защитных красок, которые изменяют свои физические характеристики под действием ультрафиолетового и инфракрасного облучения, а также с графическими защитными элементами.

Помимо этого, на бюллетенях будут расставлены номера избирательных участков с защитной краской, которая будет проявляться на обороте бюллетеня.

В ходе обсуждения вынесенного на обсуждение комиссии этого проекта постановления докладчик по вопросу Жанна Усенко-Черная сообщила, что на рассмотрение выносится проект, который соответствует всем требованиям закона о выборах Рады.

Она пояснила, что предлагается проект, которым предусматривается, что в бюллетене наряду с названиями партий указываются имена, отчества кандидатов, включенных в первую пятерку кандидатов списков этих партий.

Усенко-Черная подчеркнула, что, несмотря на абсурдность статьи закона, которой ЦИК не обязывается указывать фамилии кандидатов, Центризбирком должен следовать нормам закона.

Также она подчеркнула, что комиссия должна предусмотреть указание имен тех кандидатов, которые включены в список, независимо от того, зарегистрированы ли они ЦИКом.

Член ЦИК Александр Шелестов вынес на рассмотрение комиссии предложение, которое заключалось в том, чтобы указывать в преамбуле постановления ссылку на постановления комиссии, которыми она отказала в регистрации, в частности, Юлии Тимошенко и Юрию Луценко в регистрации кандидатами.

Было и еще одно предложение секретаря комиссии Татьяны Лукаш, несмотря на отсутствие в законе нормы об указании в бюллетене фамилии кандидатов, принять решение о печати в бюллетенях фамилий.

В результате комиссия единогласно проголосовала за решение указывать в бюллетенях фамилии кандидатов от партий, включенных в первую пятерку списка, а также поддержала предложение сослаться в постановлении на свои предыдущие постановления об отказе в регистрации.

Однако при этом члены комиссии не уточнили, будет ли в бюллетенях содержаться фамилия Тимошенко и Луценко в первой пятерке "Батьківщини".

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