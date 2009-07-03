Богдан Соколовский: Россия пытается за счет Украины решить свои проблемы

Тема газа для Украины всегда была чем-то большим, чем хозяйственный и производственный вопрос. Январские контракты, заключенные премьером Юлией Тимошенко в Москве, в свое время получили разгромную оценку Банковой. В настоящее время и правительство признает, что некоторые положения этих соглашений стоит пересмотреть. Правда, русские пока что категорически отказываются это делать...

О газе, России и украинском политикуме «Главред» говорил с советником Президента по энергетическим вопросам Богданом Соколовским.



Богдан Иванович, 7 июля истекает очередной срок для расчетов за газ с Россией. В июне для уплаты за поставленный газ «Нефтегазу» пришлось брать кредит в «Ощадбанке». Теперь Президент призывает всех, кого только можно - правительство, «Нефтегаз», парламент, принять конструктивные меры для того, чтобы можно было более-менее безболезненно провести эти расчеты за июль...



Да, Президент призвал все эти три субъекта сосредоточиться на том, чтобы произвести совместные действия и урегулировать вопрос с оплатой.



Давайте вспомним, как осуществлялись эти платежи, например, в мае: буквально в последние часы перед истечением срока оплаты, Президент как Глава государства и гарант национальной безопасности, вынужден был сзывать совещание при участии руководства Нацбанка, НАК «Нефтегаз Украины», чтобы неотложно решить этот вопрос. К сожалению, на этом совещании не было представителей правительства. Тогда в присутствии Президента было принято единственно возможное на тот момент решение об изыскании возможностей заплатить за импортированный в мае газ. Поскольку согласно сообщениям российской стороны и на основе контрактов были все шансы на то, чтобы у нас настала неприятная ситуация и газ был перекрыт.



Конечно, экономические и финансовые вопросы и взаимоотношения пребывают в компетенции правительства. Но когда НАК исчерпал все свои возможности, когда Кабинет Министров опустил руки, вынужден был вмешаться Президент...



А в данный момент какова ситуация? Будет ли Президент опять вмешиваться?



Я оптимист и надеюсь, что до 7 июля проплаты за июнь будут произведены. Это намного меньшая сумма, чем была за прошлый месяц...



Какая? И откуда ее возьмут на этот раз?



По информации двухнедельной давности, имеющейся в нашем распоряжении, за июнь месяц нужно заплатить чуть меньше трехсот миллионов долларов. Очевидно, за те несколько дней, что остались до конца срока выплат правительство и НАК должны эти деньги найти.



Я бы не хотел прогнозировать, откуда будет взята эта сумма, потому что это будет выглядеть как вмешательство в хозяйственную деятельность субъекта, что запрещено законом. Но еще раз отмечаю, я являюсь оптимистом, и рассчитываю на то, что заплатим.



С другой стороны, почему НАК «Нефтегаз» загнан в столь тяжелое финансовое состояние? Есть две определяющие причины, о которых не раз говорилось: во-первых, это слишком медленные темпы реформирования. Реформы в компетенции правительства и Верховной Рады. Ни нынешнее ни предыдущее правительство и парламент реформ не осуществили: не смогли, не захотели или по другим причинам – не имеет значения. Есть факт – газовый сектор преимущественно функционирует на принципах, приемлемых в УССР и далеких от современных рыночных. В чем должна была быть суть этих реформ? Во внедрении реального украинского газового рынка, на котором взаимоотношения между поставщиком и потребителем были бы прозрачными и чтобы была экономическая мотивация выполнять взаимные обязательства. Тогда не будет проблем со своевременной и в полном объеме оплатой за газ, и этих денег должно бы хватать для того, чтобы покупать газ для следующих траншей и тому подобное. Этого на сегодняшный день, к сожалению, нет.



«Газпром» уже официально заявил о том, что пересмотра газовых контрактов не будет - в частности, относительно пункта так называемого обязательного объема газа потребления для Украины, о чем шла речь в январских договоренностях Тимошенко. Украинцы же говорят, что данный контракт нужно пересматривать, поскольку он не выгоден. Как будет разворачиваться ситуация с перезаключением контракта поставок газа, ввиду того, что его условия и он сам – в значительной мере политический инструмент?



Это как раз вторая из двух основных причин сложного финансового положения НАКа - контракты от 19 января 2009 года. Отсутствие реформ в отрасли и контракты - завели «Нефтегаз Украины» в долговую яму.



Оценку январским контрактам мы давали неоднократно: Президент в первые же часы после их подписания очень четко выразил свою обоснованную позицию и по поводу обязательных объемов поставок газа, и по поводу цен. Слава Богу, что в конечном итоге де-факто и правительство, и НАК поняли, что контракты в отдельных частях нужно пересматривать, и постоянно пытаются это сделать. Правительство вслух ничего не говорит, поскольку, по-видимому, у них не принято признавать свои ошибки. Но, Бог с ним, де-факто они делают попытки пересмотреть отдельные положения. Позиция российской стороны в данном контексте, намой взгляд, является, к сожалению, неконструктивной и не партнерской.



Русские ставят какие-то условия возможного пересмотра или категорически отказываются?



Насколько я знаю, отказываются пересматривать. Сегодня не нужно быть специалистом, чтобы понять, что пребывая в чрезвычайно сложной финансовой и ресурсной ситуации «Газпром» и Российская Федерация в целом пытаются за счет Украины исправить ее.



Ну, они ведь постоянно отмечают, что продают газ Украине дешевле, чем Европе, и они нас кормят...



Так пока что наоборот выходит! Это мы их кормим, причем даже не россиян, а в первую очередь российские структуры! На самом деле нам ставят более высокую цену за газ, чем многим странам Европы, расположенным дальше от России. Нам платят самые низкие тарифы за транзит! Мне как украинцу непонятно, чем лучше наши западные соседи, получающие за транзит тысячи кубометров российского газа на 100 км - 4 доллара, тогда как украинцы – всего 1,7 . Только потому, что наши западные соседи в НАТО и в ЕС?



Может ли «Газпром», если украинская сторона будет настаивать на пересмотре контракта, выставить условие немедленного перехода на мировые цены на газ для Украины, без переходного периода, о чем договорилась Тимошенко?



По контрактами от 19 января этого года мы у них получили самую высокую рыночную цену без всяких технических периодов, а транзитные тарифы все еще сохраняются на уровне 2007/2008 годов.



Единственное объяснение этой асимметрии цен заключается в том, что в газовых вопросах отношения Украины и России не являются партнерскими, при том, что россияне от нас тоже зависят. Мы являемся крупнейшим оптовым рынком и крупнейшим транзитером российского газа – через Украину идет 80% экспорта российского газа. И нас загоняют в такую яму! Я понимаю русских, которые вели переговоры и добились успеха для России - они отстаивали свои национальные интересы. В данном случае не повезло с отдельными украинцами, которые наш национальный интерес не смогли, не сумели или не захотели отстоять. Для истории, наверно, неинтересно, каковы были обстоятельства того, что национальный украинский интерес 19 января был проигран, и за неполных шесть месяцев существования данных контрактов результаты не заставили себя ждать...



Буквально через три месяца начнется отопительный сезон и мы вступим в президентскую избирательную кампанию. В какой степени газовый фактор будет влиять на ее ход, ввиду того, что Россия небезразлична к политическому процессу в Украине?



Я бы очень не хотел, чтобы в придачу к «гречневым», «водочным» и прочим известным у нас появились еще и «газовые» избирательные бюллетени!



К огромному сожалению, давление через газовый рычаг потенциально возможно. Мы говорили еще в феврале месяце, что такая потенциальная угроза есть и говорить о том, что кто-то не использует ее, по крайней мере, легкомысленно. Если вопрос не будет урегулирован путем внесения изменений в контракты. Это один из очень пикантных негативов данных контрактов: любая несвоевременная уплата в полном объеме обусловливает переход на предоплату. Но, во-первых, на сегодняшний день подобного в Европе практически нет, и, во-вторых, это будет неподъемным для нас...



В 2004 году, в разгар президентской кампании, активизировались разговоры о газовом консорциуме в разных конфигурациях. Президентские выборы 2010-го, очевидно, будут очень жесткими. Может ли опять возникнуть вопрос о ГТС и о том, что украинская труба будет контролироваться русскими за помощь на выборах кому-либо из кандидатов?



Да, однозначно. Но, с другой стороны, российская сторона никогда и не скрывала, что она заинтересована в том, чтобы совместно управлять или быть совладелицей украинской газотранспортной системы. Об этом в разных формах постоянно звучат предложения. И то, что в 2004 году были приняты изменения к закону о трубопроводном транспорте, конечно, является определенной защитой. Однако, я думаю, нынешний парламент не прогнозируем, в том числе и в вопросе ГТС.



Есть ли у Президента какие-либо даже не рычаги сдерживания, а запоры для предотвращения такой возможности?



С одной стороны, это прямой вопрос нацбезопасности, и, я думаю, ни у кого в мире, в том числе и в Украине, нет сомнения в том, что так как защищает Ющенко национальную безопасность, не защищал никто, и я среди потенциальных уважаемых кандидатов таких не вижу. С другой стороны, в декабре 2004 года парламент лишил Президента возможностей оперативно реагировать в случаях, когда появляются хитро сформулированные решения правительства, противореччащие украинским национальным интересам, например блокирование проекта ЕАНТК на базе нефтепровода "Одесса-Броды" летом прошлого года. То есть у главы государства есть обязанности, но не всегда хватает необходимых инструментов и средств оперативного реагирования.



Посмотрите, какая парадоксальная вещь. Например, о реформировании газового сектора Ющенко говорит чуть не с первого дня вступления в полномочия Президента Украины. Были решения СНБО, масса обращений к правительству, масса совещаний, рекомендаций, но ни одно правительство не предприняло исчерпывающие шаги для того, чтобы ввести рыночные отношения на газовом рынке. Почему? Потому что у нас, в Украине, в последние 6-7 лет правительства сразу после их формирования превращаются в избирательные штабы со полным комплектом их атрибутов – популизмом, конформизмом, меркантилизмом, лукавством, противоречиями и так далее.



Вы заметили, что впереди президентские выборы. И большая проблема, по-моему, что все и потенциальные, и абсолютно непроходные кандидаты уже начали избирательную кампанию. Кроме одного — Виктора Ющенко, который занимается решением неотложных государственных дел, находящихся непосредственно в его компетенции, а также вынужден латать дыры, которые ему оставляют опущенные руки правительства. Вот, например, подготовка к проведению в Украине Евро-2012 - не дело Главы государства заниматься этим! Оплата за газ — не вопрос Президента, правда? Но приходится констатировать, что те, кто за это должен болеть круглосуточно, знают точно, что у них есть страховка - Президент, и дотягивают решение этого вопроса до последнего дня...



По вашим словам получается, что никто не занимается ни подготовкой к чемпионату, ни «Нефтегазом», ни еще кучей проблем, кроме Президента, который, в свою очередь, не имеет достаточных рычагов для того, чтобы конституционно влиять на ситуацию...



Так получается. Например, по «Нефтегазу Украины» есть утвержденные указом решения СНБО. Казалось бы, куда выше? Но они не выполняются! Начиная с 2005 года банально не выполняются и никто не несет за это ответственность! Сколько лет мы говорим об одном и том же - нельзя потребителю газа не платить за газ! Проходить год, второй, третий, и если бы вы подняли список неплательщиков за газ, вы бы ужаснулись! До конца года мы выходим на семьдесят четыре миллиарда гривен дефицита бюджета "Нефтегаза"!..



Ну, наверно, об этом нужно спросить, например, у Дмитрия Фирташа, совладельца «РосУкрЭнерго»...



Постойте! Спросим сначала на основе закона: вот, например, есть предприятия, которые системно не платят за газ, набирают десятки и сотни миллионов задолженности. Не платят месяц, два, три, год, и никто ни за что не отвечает! В любом рыночном, цивилизованном государстве за два-три месяца неуплаты уже было бы оформлено уголовное дело о краже газа!



Что касается Фирташа... Не исключаю, что этот человек в отношениях с нынешним руководством правительства повторяет маршруты господина Коломойского. Вспомните, как год назад правительственные чиновники и их окружение остро критиковали бизнесмена Коломойского и группу Приват: шла речь об аверсном использовании нефтепровода «Одесса—Броды». Кому-то было выгодно лукаво распространять неправду вроде бы Коломойский лоббировал через Секретариат Президента свои интересы вопреки государственным. Этим просто зомбировали людей. Хотя на самом деле группе "Приват" ни правительство ни авторы громких обвинений не выдвигали никаких претензий путями, предусмотренными законом – через правоохранительные органы. С другой стороны не является тайной, что "Приват" и господин Коломойский и раньше и теперь синхронно взаимодействуют с правительством Тимошенко и блоком БЮТ.



Следовательно, не удивлюсь и даже превижу, что та же история, только с опозданием на несколько месяцев или, возможно, лет происходит с Фирташем. Похоже на тот же сценарий!



Возможно, я чего-то не понимаю, но объясните мне одну простую вещь: Фирташа пытались привязать к секретариату Президента, к самому Президенту. С другой стороны, Фирташ представлял компанию «РосУкрЭнерго», 50% де-юре, и немного больше де-факто которой принадлежат «Газпрому». Следовательно, по логике нынешних якобы оппонентов Фирташа из БЮТ, Президент лоббировал «Газпром» - так? Но «Газпром» — это в значительной степени российская политика. С другой стороны, Виктора Ющенко постоянно отдельные, в том числе и упомянутые политические силы пытаются несправедливо обвинить в антироссийской позиции... Так где же логика? С одной стороны — он оппонент, с другой стороны — лоббист российских интересов!



Но относительно Коломойского, насколько известно, российская сторона никогда официально не заявляла, что у него есть миллиардные долги перед “Газпромом” как это было с Фирташем и “РосУкрЭнерго”...



Это внутренняя российская проблема, в которую нам вмешиваться некорректно: пусть разберутся между собой, какая «дочь» должна своей «матери» - это их проблемы. Не мы, не Ющенко вводил «РосУкрЭнерго» в 2003 году на украинский рынок. И даже не влиятельные на тот момент украинские политики - это тогда было выгодно российской стороне, и они такие схемы ввели и в Украине, и в Венгрии, и в Польше... Замечу - это их, россиян, суверенное право!



Но что-то произошло в отношениях “Газпрома” и “РосУкрЭнерго”, потому что во время январских переговоров Путина и Тимошенко Фирташ как третья сторона был фактически исключен из переговорного процесса. И в бизнесовом мире это означает “черную метку”, унижение. Говорят, Фирташ очень разозлил Путина, и эти январские контракты - это месть «РосУкрЭнерго» руками Юлии Тимошенко...



Не хочу комментировать слухи. Пусть сами выясняют отношения.



Как объяснить вторжение в «Нефтегаз» СБУ с требованием отдать документы по газовым контрактам?



Мне кажется, что это, по большому счету, не нравится никому при любых обстоятельствах - и то, что произошло в «Нефтегазе», и то, что в «Укртранснефти». Так не должны решаться дела, тем более в государственных компаниях: сегодня объявляют руководителя «Укртранснефти» Кирюшина чуть ли не врагом народа, а завтра назначают заместителем министра! Я считаю, что он назначен абсолютно заслуженно, но зачем было так его увольнять? Все ведь можно было решить по закону, по-человечески. Нет, кто-то решил производить кадровую ротацию при помощи "Беркута". Это не прибавляет авторитета никому...



Чтобы закончить с «Нефтегазом»: западные эксперты говорят, что эта государственная компания находится на грани банкротства и дефолта...



Почему только западные? И не западные тоже об этом говорят. Боятся, что будут опять без газа, как это было в прошлом году, это правда.



Но то, что сегодня НАК без газа, не отвечает действительности: у компании большие долги, в гривнях это уже зашкаливает, но, с другой стороны, НАК «Нефтегаз» имеет как никогда много закачанного газа в газохранилищах – почти 20 миллиардов кубов! Как бы то ни было, это актив! То есть нельзя сказать, что де-юре НАК как государственная компания пребывает сегодня в состоянии банкротства. Но де-факто – компания на грани банкротства.



Как, хотя бы теоретически, может быть решена эта проблема?



Есть два пути, о которых мы говорили: безотлагательные внутренние реформы, и реальные контракты. Если бы сегодня, согласно контрактам, наша транзитная ставка была хотя бы такой, как у словаков, у нас бы сегодня не было проблем с закачиванием газа, с ежемесячной оплатой за потребление - все было бы решено...



Мы с вами уже договорились до того, что ни первое, ни второе условие не выполняются...



Но посмотрите, как быстро правительство занялось реформированием газового сектора в последнюю неделю!..



Ну, за неделю реформы в любом случае не проводятся – нужна система...



Да, надо было начинать это делать четыре года назад... И я очень боюсь ситуации, когда впопыхах снова будет больше наломано дров, чем решено вопросов с таким реформированием...



Это безотлагательное реформирование связано с двухмильярдным кредитом Евросоюза? Достаточно ли этой суммы для «Нефтегаза», потому что назывались и намного большие суммы?



Помните, какие запросы звучали с украинской стороны о кредитах? Не хочу их повторять – это уже даже не смешно. С другой стороны, у нас есть договоренность с Еврокомиссией от 29.06.09 года – не озвучивать рутину, технические моменты, пока не принято решение. Я придерживаюсь этих договоренностей.



Для чего «Нефтегазу Украины» нужен кредит? Прежде всего для того, чтобы оплатить просчеты, допущенные руководством правительства 19 января этого года по контрактам. Все деньги, которые должна получить НАК, сразу будут перечислены тому, кто продает и кто заинтересован в прибылях – «Газпрому». А расплачиваться за кредиты много лет придется украинцам.



Одним из раздражительных факторов для России в газовых вопросах является Брюссельская декларация о модернизации украинской ГТС, подписанная премьером и Президентом в марте. Выльется ли эта декларация в какие-либо более-менее конкретные проекты?



Насколько мне известно, работы по реализации этой декларации, диалог Украины с Евросоюзом и международными финансовыми институциями по этому вопросу развиваются нормально. Пока что все идет по плану, если можно так сказать. А что касается раздражения России... Знаете, мы ведь не должны и не очень переживает о том, что Российская Федерация договорилась с европейскими компаниями о разработке месторождений Сахалин-3 или Сахалин-4: это внутреннее дело России и ее суверенное право перестраивать международное сотрудничество в соответствии со своей стратегией.



Если же идет речь об участии Российской стороны в модернизации украинской ГТС, то мы уже устали повторять, что их компании, банки, специалисты являются всегда желаемыми в конкурсах наряду с немцами, с поляками, с французами, с американцами. Кто предложит лучшие условия выполнения конкретных проектов - пожалуйста, нет вопросов!..

Россияне, кстати, имеют большое преимущество перед другими иностранцами в Украине – могут свободно общаться с нашими специалистами без переводчиков и консультантов.











