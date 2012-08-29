Европа возмущена отклонением кассации Тимошенко

Евросоюз выразил глубокое огорчение в связи отклонением кассационной жалобы защиты экс-премьер Юлии Тимошенко на приговор по газовому делу.

Об этом заявил пресс-секретарь Верховного представителя ЕС по общей внешней политике и политике безопасности Кэтрин Эштон Майкл Мэнн, сообщает РИА «Новости».

«Мы обращаем внимание украинских властей на важность принятия конкретных шагов для решения системных проблем судебной системы», - сказал Мэнн.

По его словам, ЕС вновь призывает украинские власти не допускать избирательного правосудия.

«Мы продолжим внимательно следить за развитием судебных дел Тимошенко и Луценко, а также других лиц», - сказал представитель Кэтрин Эштон.

Кроме того, в ПАСЕ также выразили глубокое разочарование решением суда об отклонении жалобы защиты Тимошенко на приговор по газовому делу, сообщает РИА «Новости».

{1-} Председатель Парламентской ассамблеи Жан-Клод Миньон и содокладчики по Украине Майлис Репс и Мариетта де Пурбе-Лундин выразили глубокое разочарование сегодняшним решением Высшего спецсуда по гражданским и уголовным делам, который рассматривал кассацию адвокатов экс-премьера.

«Ассамблея неоднократно заявляла, что газовое дело сводится к уголовной ответственности за нормальный политический процесс принятия решений. Учитывая многочисленные вопросы, которые были подняты относительно судебного разбирательства, которые привели к ее осуждению, мы - как и многие другие друзья Украины - ожидали, что кассационный суд примет ее апелляцию», - отметили авторы заявления.

Они напомнили, что Президент Виктор Янукович дал понять содокладчикам ПАСЕ, что он будет готов вмешаться в это дело, если ее кассация будет отклонена судом. «Потому мы призываем, чтобы он сдержал свое слово без промедления для того, чтобы решить вопрос относительно заключения бывших членов правительства. Эти случаи не должны омрачить предстоящие выборы», - подчеркнули авторы заявления.

Ранее «Главред» сообщал что оппозиционный нардепы и сторонники Тимошенко, возмущенные решением ВССУ, под здание суда принесли гроб, зарыли его, а сверху водругизили креста, на котором была прикреплена табличка: «Здесь похоронено украинское правосудие».

фото: УНИАН

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