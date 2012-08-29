Главу луганского штаба Кличко не арестовали, а «пригласили свидетелем» - МВД

{1-} Руководитель окружного штаба Луганской областной организации партии УДАР по избирательному округу №105 Сергей Злобин был не арестован, а приглашен в милицию в качестве свидетеля.

Об этом со ссылкой на отдел по связям с общественностью ГУ МВД в Донецкой области сообщает УНИАН.

В управлении отметили, что Злобин действительно был приглашено в следственное управление ГУ МВД в Донецкой области для допроса в качестве свидетеля по уголовному делу, которое возбуждено по факту мошеннических действий, связанных с отчуждением квартир граждан (ч.2 ст.190 УК Украины).

В милиции также пояснили, что данный гражданин является близким знакомым одного из подозреваемых в совершении мошенничества. Для дачи показаний он прибыл в сопровождении своего адвоката.

«С деятельностью политической партии эти события никоим образом не связаны», - заверили в областном УВД.

Ранее «Главред» сообщал, что кандидат в нардепы от УДАРа по 105-му округу Геннадий Томашев сообщил, что сегодня утром в квартире Злобина донецкий УБОПа провел обыск, были изъяты два ноутбука, которые принадлежат окружному штабу, а самого руководителя окружного штаба арестовали и доставили в Донецк.

фото: iskra-news.info

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