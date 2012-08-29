ЦИК завалили абсурдными жалобами

{1-} Зампредседателя Центризбиркома Жанна Усенко-Черная не исключает судебного обжалования постановления ЦИК относительно формы и текста избирательного бюллетеня.

Такое мнение она высказала на заседании ЦИК, сообщает УНИАН.

«У ЦИК есть основания опасаться, что это постановление будет обжаловано. Уже сегодня есть жалобы, в которых требуют отстранить Центральную избирательную комиссию от организации избирательного процесса, приостановить избирательный процесс вообще… Каких угодно абсурдных обжалований мы ожидаем и в дальнейшем», - сказала Усенко-Черная.

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Зампредседателя ЦИК также сообщила, что в Высшем админсуде обжаловались и ее действия во время организации и подготовки избирательного процесса.

«Создается впечатление, что ЦИК стала объектом хакерской атаки, когда юридическое управление ЦИК падает с ног, поскольку вынуждено сверх человеческих сил находиться в судебных заседаниях», - отметила она.

«Такое впечатление, словно специально какой-то невидимый фантом в избирательном процессе поставил целью заблокировать деятельность ЦИК, выбивая из строя юридическое управление секретариата комиссии», - сказала Ж.Усенко-Черная.

Ранее «Главред» сообщал, что в тексте избирательного бюллетеня, утвержденного сегодня ЦИК, сразу после названия партии – субъекта избирательного процесса будут указываться имена, отчества и фамилии первых пяти кандидатов в депутаты, выдвинутых партийными съездами, в том числе Юлии Тимошенко, Юрия Луценко и Павла Лазаренко.

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