Фамилий Тимошенко и Луценко в избирательном бюллетене не будет

{1-} Зампредседателя ЦИК Андрей Магера заявляет, что в тексте избирательного бюллетеня в общегосударственном многомандатном избирательном округе не будет фамилий экс-министра Юлии Тимошенко и экс-министра внутренних дел Юрия Луценко, которые были включены в список партии «Батьківщина» на партийном съезде, но не зарегистрированы кандидатами в депутаты, а также экс-премьера Павла Лазаренко, включенного в список ВО «Громада».

Об этом Магера заявил в комментарии УНИАН.

«Мы просмотрели более внимательно стенограмму заседания - в форме избирательного бюллетеня этих трех лиц не будет», - сказал Магера.

По его словам, в соответствующем постановлении ЦИК будет ссылка на предыдущие два постановления комиссии, одно из которых касается отказа в регистрации Тимошенко и Луценко кандидатами в депутаты, а второе – отказу в регистрации Лазаренко.

При этом Магера не смог ответить на вопрос о количестве кандидатов в депутаты, которые будут указаны в избирательном бюллетене сразу после названия партии «Батьківщина».

«У меня такое впечатление, что там будет трое кандидатов в депутаты, потому что мы туда никого дополнительно в дополнение не включали. И таких предложений никто не вносил», - сказал он.

Он отметил, что вопрос присутствия Тимошенко, Луценко и Лазаренко выяснялся в режиме совещания.

«10 членов комиссии поддержали решение, а трое – воздержались. Но, как по мне, решение принято. Но действительно исключать какое-то обжалование невозможно», - отметил он.

Ранее «Главред» сообщал, что ЦИК утвердила текст и форму избирательного бюллетеня для голосования в общегосударственном многомандатном избирательном округе на парламентских выборах.

В избирательном бюллетене будут указаны фамилии и имена первых пяти кандидатов в депутаты, выдвинутых на партийных съездах.

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