Турчинов уверен, что Евросуд освободит Тимошенко

{1-} Александр Турчинов выразил уверенность, что Европейский суд по правам человека примет решение об освобождении бывшего премьер-министра Юлии Тимошенко до конца 2012 года. Об этом первый замглавы партии "Батькивщина" заявил в эфире 5 канала.

"У нас нет сомнений, что Европейский суд по правам человека объективно рассмотрит все вопросы. И, безусловно, вынесет справедливое решение о незаконности содержания под стражей, незаконности ареста Юлии Тимошенко", - заявил он, пишет Украинская правда.

"По нашим прогнозам, обычно, где-то с таких серьезных вопросов суд выносит решение в течение месяца", - добавил политик.

При этом Турчинов уточнил, что "защита Тимошенко будет ходатайствовать, чтобы присоединили все эти решения, а их уже фактически три в Украине, незаконные решения, к делу, которое рассматривается уже в Европейском суде о незаконном аресте".

Он также выразил надежду, комментируя заявление правозащитника Евгения Захарова о рассмотрении дела в Евросуде в течение двух лет, что с "газовой" делом этот суд разберется "по сокращенной программе".

"Безусловно, в Европейском суде не так быстро рассматриваются дела, но я надеюсь на ускоренную процедуру, и надеюсь, что еще до завершения этого года решение об освобождении Юлии Владимировны будет провозглашено", - отметил Турчинов.

Ранее «Главред» сообщал, что Тимошенко в октябре 2011 года была приговорена к 7 годам лишения свободы за превышение полномочий при подписании газовых контрактов с Россией в 2009 году. Апелляционный суд оставил приговор в силе, после чего была подана кассация.

Сегодня, 29 августа, Высший спецсуд огласил решение, которым признал законным приговор Тимошенко по газовому делу. Суд постановил, что решения судов первых инстанций являются законными и обжалованию не подлежат.

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