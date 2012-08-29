"Свобода" подала в суд на ЦИК

{1-}Партия "Свобода" требует признать недействительным постановление ЦИК об образовании окружных избирательных комиссий (ОИК) по выборам депутатов Верховной Рады.

Соответствующий иск партия подала в среду с в Киевский апелляционный админсуд, сообщает пресс-служба "Свободы".

В партии утверждают, что вопреки закону "О выборах народных депутатов" не было определено количество кандидатур, представленных партиями-субъектами избирательного процесса, в состав каждой ОИК и, соответственно, не определена необходимость проводить жеребьевку для определения соответствующей ОИК.

"Таким образом ЦИК создал ситуацию, которая дискриминирует партии-субъекты избирательного процесса, делая их зависимыми от места в очереди, поскольку политическая партия, которая находится выше в очереди, имеет значительно больше возможностей по включению выдвинутых кандидатур в состав всех окружных избирательных комиссий", - уточнили в "Свободе".

Как известно, в результате жеребьевки для определения состава ОИК на выборах Рады для непарламентских партий места в окружкомах были распределены между 19 партиями.

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