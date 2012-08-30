Сёмин: «Динамо» выполнило задачу

Главный тренер киевского «Динамо» Юрий Сёмин прокомментировал поражение в ответном матче четвёртого квалификационного раунда Лиги чемпионов от мёнхенгладбахской «Боруссии» со счётом 1:2 и выход команды в групповой турнир Лиги чемпионов.
«Валидольный получился матч. Гол Хачериди (ВИДЕО) придал немцам сил, а нам добавил проблем. Нервозное состояние было у футболистов на поле. Но мы прошли тяжёлую квалификацию – «Фейеноорд» и «Боруссию». Сегодня команда у немцев была высокого уровня, но мы задачу выполнили. «Динамо» пробилось в Лиге Чемпионов после долгого перерыва. И это главное», - цитирует слова Сёмина «Чемпионат.com».
«Часто выбегал к кромке поля, потому что просил, чтобы футболисты наладили комбинационную игру. «Боруссия» была с мячом, а «Динамо» — без него. А, в целом, в матче были и хорошие моменты, и не очень хорошие», считает тренер.
«Я хотел сделать замены. Но я сомневался, что при стандартах игрокам, которые выйдут на поле, сложно будет успеть объяснить, кто с кем играет. Они со стандарта и забили гол», посетовал Сёмин.
фото: dynamo.kiev.ua
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