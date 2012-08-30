Асад нашел виновника сирийских беспорядков

{1-}Президент Сирии Башар Асад 29 августа обвинил правительство Турции в сирийских беспорядках. Об этом сообщает Reuters.

Как заявил Башар Асад сирийскому телеканалу Addounia, "Турция несет непосредственную ответственность за кровопролития в Сирии".

Ранее, 31 июля, турецкое правительство заявляло о своей готовности защитить беженцев из сирийского города Алеппо, пишет Лента.ру. 2 августа Турция сообщала о том, что может ввести свои войска на территорию, сопредельную с Сирией, в двух случаях: если в Сирии начнется масштабная гуманитарная катастрофа или если там получат убежище боевики Курдской рабочей партии, а 20 августа Турция призывала ООН создать на севере Сирии буферную зону для сирийских беженцев.

Турция также угрожала применить силу против боевиков Курдской рабочей партии, обосновавшихся в северной Сирии. 9 августа турецкие власти обвинили правительство Сирии в поддержке курдских боевиков, заявив, что Сирия снабжает их оружием.

Кроме того, в Турции действует центр помощи сирийским повстанцам, организованный по инициативе Анкары, Вашингтона и некоторых арабских стран.

Противостояние сторонников президента Сирии Башара Асада и повстанцев продолжается с марта 2011 года. За это время, по данным правозащитных организаций, погибли не менее 25 тысяч человек.

Фото kursiv.kz

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