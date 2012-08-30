Закон о языках прозвучит по-новому

30 августа 2012, 08:05

{1-}Рабочая группа подготовила новый вариант языкового закона "Об основах государственной языковой политики".

Как говорится в положениях документа, статус регионального языка не предусматривается для языков нацменьшинств, а лишь предполагают меры по их защите в случае, если на определенной территории проживает не менее 30% носителей такого языка. Напомним, сейчас признание регионального языка разрешено там, где число носителей составляет не менее 10%. При этом окончательное решение по поддержке и защите этих языков предлагается закрепить за Верховной Радой. Противники законопроекта утверждают, что он не способен обеспечить использование языков национальных меньшинств в Украине, пишет Коммерсантъ-Украина. 

Документ фактически представляет собой новую редакцию закона. Члены группы решили изменить даже его название и озаглавить документ "О порядке применения языков в Украине". Как сказал один из участников заседания, цель переименования  – "понизить статус документа". "Первоначальное название было слишком претенциозным. Следует помнить, что основы государственной политики отражены в Конституции",— объяснил он.

Законопроект сохраняет за украинским языком статус государственного и содержит меры по его защите. В частности, использование государственного языка является обязательным в судо- и делопроизводстве, в деятельности органов государственной власти, вооруженных сил, в сфере науки и образования, рекламе. В области информации и СМИ документ устанавливает 75-% квоту вещания (сейчас  25%) на украинском языке от общего суточного эфира. Трансляция программ и фильмов на других языках должна сопровождаться обязательным украинским дублированием или субтитрированием.

Для языков национальных меньшинств в документе не предусматривается получения регионального статуса. "Мы полностью изменили концепцию защиты региональных языков. Носители такого языка могут обратиться с предложением в местные органы власти, те в свою очередь – в областные советы и далее в Верховную раду, которая уже и примет закон о поддержке и защите регионального языка",– рассказал один из разработчиков документа Сергей Головатый. Предполагается, что в случае принятия Радой закона о поддержке того или иного языка на определенной территории его использование будет допускаться во всех сферах наряду с государственным.

По словам советника Президента Анны Герман, за предложенный вариант законопроекта 29 августа проголосовало подавляющее большинство участников группы.

"Это рабочее предложение, проект будет представлен на экспертизу Национальной академии наук. Поэтому нельзя сказать, что цифра в 30% окончательна. На заседании Леонид Кравчук озвучил 30%, я говорила о 20%...После выводов специалистов НАН будет утвержден окончательный вариант законопроекта",— сказала Герман.

По ее мнению, ограничение в 30% не уменьшит использования региональных языков, менее распространенных, чем русский. "Для поддержки языков нацменьшинств есть другие предложения. Например, по Крымской автономии предложено отдельно рассмотреть меры по защите крымско-татарского языка и включить их как отдельный пункт в законопроект",— подчеркнула Анна Герман.

Однако, противник данных предложений директор украинского филиала Института стран СНГ Владимир Корнилов сказал, что этот законопроект не имеет шансов на принятие Верховной Радой.

По его мнению, предложенный документ "сужает возможности использования региональных языков и нарушает права граждан". "В отдельных регионах русский сможет использоваться как региональный наряду с государственным, несмотря на квоту в 30%. Однако это ограничение делает невозможным использование других региональных языков, – заявил Корнилов. – К тому же процедурно добиться этого становится очень сложно – сбор подписей, обращения в местные советы... Законопроектом предлагается создавать инициативные группы и подписные листы на основе закона о местных референдумах, которого не существует в природе, - отметил Корнилов.

Фото: novosti-n.mk.ua

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