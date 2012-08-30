США разочарованы решением суда по делу Тимошенко - госдеп

{1-}Соединенные Штаты Америки разочарованы решением Высшего специализированного суда Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел об отклонении кассации экс-премьера Юлии Тимошенко по "газовому делу".

Об этом заявила на брифинге официальный представитель госдепартамента США Виктория Нуланд, пишет Интерфакс-Украина.

"Мы явно разочарованы этим решением. Мы, как известно, неоднократно выражали озабоченность в связи с преследованием лидеров оппозиции и предыдущего правительства на Украине, включая премьер-министра Юлию Тимошенко и главу МВД Юрия Луценко", - сказала дипломат.

Она подчеркнула: "Мы продолжаем настаивать на том, чтобы украинское правительство освободило госпожу Тимошенко и других членов кабинета, а также восстановило их в политических и гражданских правах".

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Нуланд также отметила: "При рассмотрении этих дел (Тимошенко и Луценко – ред.) мы уже выразили озабоченность в связи с тем, каким образом они велись, по поводу доказательной базы, юридического процесса, отношения к личностям. Мы говорим не только о единичных событиях там (в Украине – ред.). Мы говорим о том, как в целом правосудие было применено в этих делах. Мы озабочены тем, что они (дела – ред.) были политически мотивированы и не сочетаются с украинскими законами".

Напомним, 29 августа, Высший специализированный суд Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел не удовлетворил кассацию защиты Юлии Тимошенко.

В решении суда отмечалось, что наказание экс-премьера по "газовому делу" в виде лишения свободы сроком на 7 лет соответствует тяжести совершенного преступления.

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