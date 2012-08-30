На Закарпатье регионал отказался давать статус регионального венгерскому языку

{1-}Венгерский язык не может быть региональным, заявил и.о. главы облсовета, руководитель штаба Партии регионов на Закарпатье Владимир Закуренный.

Об этом он сказал в ответе на запрос депутата Геннадия Москаля, передает Закарпаття онлайн.

Так в ответе отмечается, что "законами о местном самоуправлении и об основах государственной языковой политики, или любым другим действующим нормативно-правовым актом не предусмотрены такие полномочия облсовета, как предоставление определенному языку статуса регионального".

"Это в свою очередь не дает право Закарпатской облраде рассматривать вопрос о предоставлении венгерскому языку статуса регионального с гарантией его использования и в области управления и документации", - отметил и.о. председателя облсовета.

Как известно, в других областях, где большинство имеют "регионалы", русскому языку был предоставлен статус регионального.

Ранее Москаль сообщал, что "Администрация Президента разослала негласные указания областным советам с требованием не ставить вопрос о предоставлении статуса языкам национальных меньшинств за исключением русского".

фото:/zakarpattya.net.ua



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