К конфиксации у Луценко подготовили даже табуретки с кроватью

{1-}На прошлой неделе в трехкомнатной квартире Юрия Луценко на Старонаводницкой улице побывали люди в штатском – приходили описывать имущество экс-министра, которое, согласно приговору Печерского суда, подлежит конфискации в доход государства.

Самое дорогое, что попало в "черный список", – бывшая в употреблении бытовая техника, несколько шерстяных ковров да парочка золотых цепочек Ирины Луценко, пишет "Газета Киевская".

"В минувший четверг домой к экс-министру заходили сотрудник исполнительной службы с коллегой из службы реализации конфиската и в присутствии понятых произвели опись, – рассказали в штабе Луценко. – Дома была жена, старший сын Саша и адвокат Оксана Дытынко.

В список конфиската попала вся мебель: кровати супругов и двоих сыновей, несколько шкафов, тумбочки, стенка, люстры во всех комнатах, кожаный диван, несколько столов, кресла, стулья и различные статуэтки, не имеющие особой ценности". Также описали всю кухонную мебель со встроенной техникой, все табуретки, несколько телевизоров и проигрыватель CD-дисков.

Под конфискацию попали также все картины, хотя, по словам Ирины Луценко, им красная цена – пара сотен гривен. Не стали описывать только репродукцию картины Репина "Запорожцы пишут письмо турецькому султану". И то исключительно из-за того, что там вместо лиц писаря и казаков изображены Луценко и его соратники.

Из компьютерной техники супруга политика подготовила для конфискаторов только старый ноутбук, не раз побывавший в ремонте. Семья утверждает, что других компьютеров у них никогда не было. "Даже марку бойлера в ванной аккуратно отметили. Все описанные вещи были скрупулезно сфотографированы, чтобы семья ничего не подменила, – рассказывали соратники экс-министра. Из техники не описали только электрочайник. Наверное, решили, что не смогут его продать". А вот одежду политика – его костюмы и обувь, даже не смотрели. Согласно официальным данным, у экс-министра есть только советский вклад – 157 руб., и пятая часть квартиры в Ривном. "Мы сейчас готовим иск к исполнительной службе, чтобы обжаловать список, составленный конфискаторами, – заявил, адвокат бывшего министра Игорь Фомин. – В приговоре суда написано, что подлежит конфискации имущество Юрия Луценко, а не его семьи. А большинство предметов, которые описали, нажиты совместно в браке".

Как сообщалось ранее, 17 августа Печерский районный суд города Киева вынес решение бывшему министру внутренних дел Юрию Луценко по делу о незаконном продолжении слежки за водителем экс-заместителя председателя СБУ Сацюка Валентином Давыденко в виде 2 лет ограничения свободы с лишением права занимать должности связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей на учреждениях и предприятиях всех форм собственности сроком на 3 года.

Напомним, 29 августа, защита экс-главы МВД Юрия Луценко подала апелляцию по делу, связанному с отравлением президента Украины Виктора Ющенко.

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