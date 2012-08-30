На скандальной вечеринке с принцем Гарри гости употребляли наркотики - СМИ

В СМИ появились новые подробности отдыха британского принца Гарри в Лас-Вегасе.

Некоторые участники вечеринки с участием принца в одном из отелей Лас-Вегаса, после которой в Интернете оказались скандальные фотографии королевской особы в обнаженном виде, употребляли в гостиничном номере наркотики.

"Все употребляли алкоголь, некоторые люди употребляли наркотические вещества, некоторые нюхали кокаин, кто-то из гостей уже пришел на вечеринку под "дурманом" галлюциногенных препаратов или марихуаны", - рассказал один из участников вечеринки, который пожелал остаться неназванным , сообщает РИА Новости.

Источник не видел, принимал ли сам принц Гарри какие-либо наркотические вещества.

Напомним, на прошлой неделе принц Гарри оказался в центре скандала. Фотографии обнаженного наследника британского престола облетели весь мир. На одном из снимков, сделанных на мобильный телефон, Гарри закрывает руками интимное место, а за его спиной прячется неизвестная обнаженная девушка. На втором снимке голый принц обнимает девушку сзади.

По информации СМИ, утечка фотографий в Интернет вызвала ярость у британской королевской семьи. Ее официальный представитель, тем не менее, был вынужден подтвердить личность Гарри на фото. Позже он сообщил, что канцелярия Кларенс-хауса, официальная резиденция принца Уэльского, обратилась в Комиссию по жалобам на прессу (Press Complaints Commission, PCC) с просьбой запретить публикацию снимков в национальных газетах, поскольку это будет нарушением права на частную жизнь.

Фото tmz.com

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