В России зарезали двух женщин и написали кровью «Free Pussy Riot»

В столице Татарстана – Казани произошло жестокое убийство: неизвестные зарезали двух женщин, оставив на стене кровавую надпись «Free Pussy Riot».

Убитыми оказались мать 76-летняя мать и ее 38-летняя дочь, причем их тела были сильно изувечены, сообщает «Интерфакс».

Адвокат панк-группы Pussy Riot Николай Полозов немедленно назвал появление такой надписи провокацией. «То, что произошло в Казани, - гнусная, грязная провокация. Мне жаль, что какие-то выродки используют в таких целях название группы Pussy Riot», - заявил он, выразив надежду, что полиция в ближайшее время найдет и накажет убийц.

Ранее «Главред» сообщал, что в России объявились сторонники Pussy Riot, которые используют имя панк-группы для прикрытия своих грязных выходок.

Так, члены движения «Народная воля» выразили поддержку девушкам из Pussy Riot и взяли на себя ответственность за спиливание поклонных крестов в двух регионах России. И призвали «вслед за FEMEN все здравые силы российского общества присоединиться к операции «Крестоповал» и нещадно выпиливать из мозга трухлявые религиозные предрассудки».

фото, видео: стоп-кадр ntv.ru , vesti.ru

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